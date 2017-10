Sự sung mãn của nhà ĐKVĐ US Open – Rafael Nadal – vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tay vợt đương kim số 1 thế giới người Tây Ban Nha mới vừa đánh bại 'gã trai xấu tính' Fabio Fognini với chiến thắng có điểm số 6-3, 6-1 ở vòng 3 của Shanghai Masters 2017. Đây cũng là trận thắng thứ 14 liên tiếp của 'Nhà vua ATP'.

Mạch chiến thắng của Nadal đã kéo dài từ US Open – Flushing Meadows (New York) đến China Open – Beijing và giờ đây đã “vắt ngang” sang cả tuần lễ của Shanghai Masters ở SVĐ Qizhong. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nadal sẽ dừng lại… Rất có thể, anh sẽ chỉ dừng lại nếu chạm mặt Roger Federer ở trận đấu chung kết.

Nadal đã chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn trước tay vợt người Ý mới nhận án phạt treo vợt ở 2 kỳ Grand Slam vì hành vi chửi trọng tài tại US Open. Ngay trong ván đấu mở màn, Nadal đã dễ dàng vượt lên dẫn trước 3-0 trước khi khép lại ván đấu chỉ sau 31 phút đồng hồ. Tính tổng cộng, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha chỉ đánh mất vỏn vẹn 6 điểm số khi cầm giao bóng. Ván đấu thứ 2 cũng không khác biệt gì mấy. Nadal sớm thắng break-point và lại vượt lên dẫn trước. Fognini sau đó rút ngắn điểm số xuống còn 1-3 nhưng rồi Nadal đã “quét sạch” mọi nỗ lực cuối cùng của đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc chỉ sau 62 phút tranh tài.

Với chiến thắng này, Nadal đã có tổng cộng… 10.045 điểm trên bảng xếp hạng của riêng mùa giải năm nay. Anh là tay vợt đầu tiên trong lịch sử có điểm số trong một mùa giải nhiều hơn 10.000 điểm. Đối thủ của anh ở tứ kết chính là “bại tướng cũ” ở Beijing – “tiểu Federer” Grigor Dimitrov. Dimitrov đánh bại Sam Querrey 6-3, 7-6 (7-3) trong một trận đấu vòng 16 khác.

Trước đó, trong một kết quả rất đáng chú ý, “đệ tam kiếm” Alexander Zverev đã thúc thủ trước Juan Martin del Potro (Argentina) với điểm số thua 6-3, 6-7 (5-7), 4-6. Zverev – “đại cao thủ thứ 3” giành vé dự giải “Bát đại cao thủ” ở London vào cuối mùa này – đã rất tức giận với trận thua này (thậm chí, anh đã đập vợt của mình để phản ứng khi đang thi đấu): “Ngay lúc này, tôi đang rất bực mình, các bạn có thể nói là như vậy. Tôi bực bội vì tôi cảm giác là mình đã chơi tốt, nhưng kết quả bất ngờ lại là một phần của trận đấu. Tôi đã có thể làm được những điều tuyệt vời hơn ở giải đấu này”.

Về phần mình, Federer cũng có một trận đấu “quá nhanh và quá nguy hiểm” khi đánh bại Alexandr Dolgopolov (Ucraina) với điểm số 6-4, 6-2. Đối thủ của anh ở tứ kết sẽ là người thắng trong trận “nội chiến nước Pháp” giữa Richard Gasquet với Gilles Simon.

