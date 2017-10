Các tay súng nước ngoài trong hàng ngũ khủng bố IS chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết bởi lực lượng thân Mỹ được lệnh không bắt chúng làm tù binh, một cố vấn Mỹ cho biết.

Cái chết là kết cục cuối cùng đối với những tay súng IS ngoại quốc ở Syria.

Theo Daily Mail, Brett McGurk, đặc phái viên hàng đầu trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu nói điều quan trọng là phải tiêu diệt toàn bộ các tay súng IS ngoại quốc, để chúng không trở về gây tội ác tại quê nhà.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh các tay súng IS bỏ trốn, tìm nơi ẩn náu mới sau khi thủ phủ tự xưng Raqqa sụp đổ.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm mọi tay súng ngoại quốc, những kẻ gia nhập hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và xâm nhập Syria, sẽ chết tại Syria”, ông McGurk nói với AP. “Nếu chúng xuất hiện ở Raqqa, chúng sẽ bị tiêu diệt ở Raqqa”.

Ước tính vẫn còn 300 tay súng khủng bố cố thủ tại nhiều địa điểm ở Raqqa, bao gồm trường học, bệnh viện, sân vận động, bất chấp việc các nhóm nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã giải phóng thành phố này hôm 20.10.

Như vậy, các lực lượng chống IS tại Syria đã nhận chỉ thị ngầm tiêu diệt mọi phiến quân nước ngoài mà họ bắt gặp trên chiến trường. Liên quân đã tiến hành 75 cuộc không kích chỉ trong vòng 48 giờ, trong khi IS tiếp tục sử dụng xe bom để chặn đà tiến quân của đối phương.

Mỹ đã cung cấp cho phe nổi dậy người Kurd danh tính tay súng IS nước ngoài.

Các chính phủ nước ngoài hầu như không lên tiếng về số phận công dân nước họ gia nhập IS ở Syria và Iraq. Tại Pháp, Bộ Trưởng Quốc phòng Florence Parly là một trong số ít lên tiếng công khai.

“Nếu những kẻ khủng bố Pháp bị xóa sổ ở Syria, tôi cho rằng đây là điều đúng đắn nhất”, bà Parly nói.

Liên quân chống IS đã cung cấp tên, ảnh những tay súng IS ngoại quốc cho các chiến binh người Kurd. Họ có nhiệm vụ kiểm tra những người chết trên chiến trường để xác minh danh tính.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) khẳng định những tay súng IS ngoại quốc tử thủ tại Raqqa sẽ bị tiêu diệt. Một thành viên cấp cao của SDF cho biết họ từng tìm cách trao trả một số tù binh nước ngoài về quê nhà, nhưng các quốc gia đều không muốn tiếp nhận.

Đăng Nguyễn - Daily Mail