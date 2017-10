Ngày 14.10.2017, phát ngôn viên Lực lượng Dân Chủ Syria(SDF) phát biểu với Reuters cho biết, SDF đã đạt được thỏathuận với nhóm chiến binh IS, theo đó lực lượng SDF sẽ cho phép IS rútkhỏi thành phố an toàn và giao nộp Raqqa.

Thành phố Raqqa trong chiến tranh - ảnh minh họa của Masdar News Theo lời của phát ngôn viên SDF Talal Silo với Reuters, các tay súng nước ngoài sẽ bị bỏ lại phía sau và đối mặt với "đầu hàng hay chết". Omar Alloush, thành viên Hội đồng Dân sự Raqqa (một tổ chức chính trị dân sự từ SDF) lại cho biết, việc di tản sẽ bao gồm cả các tay súng khủng bố nước ngoài và sẽ diễn ra vào ngày 15.10.2017. Hãng thông tấn người Kurd Hawar cũng xác nhận thỏa thuận đã được ký kết giữa SDF và IS. Theo Hawar, lực lượng SDF chấp nhận thỏa thuận này theo yêu cầu từ các bộ lạc Ả Rập địa phương thuộc thành phố Raqqa. Trang Hawar cho biết: các bộ lạc người Ả rập ở Raqqa công bố một bản tuyên bố chính thức, yêu cầu lực lượng SDF chấp nhận thỏa thuận này để cứu những thường dân bị kẹt trong các khu phố do IS chiếm giữ bên trong thành phố. Trước đó, phát ngôn viên Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đưa ra tuyên bố, khẳng định SDF đã đồng ý với một bên "không rõ" nhằm sơ tán "một số người" ra khỏi Raqqa. Rõ ràng những "người" này là các tay súng khủng bố IS. Nguồn tin địa phương cho biết, đã có hàng chục chiếc xe buýt tập trung gần thành phố để sơ tán các tay súng IS và gia đình tới địa bàn đang bị IS kiểm soát ở Deir Ezzor theo thỏa thuận với SDF. Nếu thỏa thuận bao gồm cả việc di tản các tay súng khủng bố IS nước ngoài ra khỏi thành phố, cuộc chiến Raqqa sẽ kết thúc trong vòng 48 giờ tới. Trong tình huống ngược lại, chiến binh nước ngoài của IS chỉ có thể chống trả SDF vài ngày trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn. Thông tin của cái gọi là Đài quan sát Nhân quyền Syria - SOHR, có trụ sở tại London cho biết, IS chấp nhận một thỏa thuận do SDF với sự hậu thuẫn của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đề nghị về việc những tay súng khủng bố địa phương phải rời khỏi thành phố. Tất cả chiến binh IS người Syria sẽ rời khỏi Raqqa cùng với gia đình, lực lượng SDF tiến vào tiếp quản những khu phố còn lại. Nhưng có khả năng là một số tay súng khủng bố nước ngoài vẫn có thể phải trụ lại trong thành phố. Do cơ quan tình báo Pháp phản đối di tản các tay súng IS nước ngoài châu Âu, nghi ngờ những kẻ này tham gia vào cuộc tấn công Paris năm 2015. Tình huống này diễn ra khi quân đội Syria vừa giải phóng xong thành phố Mayadeen, sào huyệt mới của IS trên địa phận tỉnh Deir Ezzor. Với thỏa thuận này, hàng trăm tay súng khủng bố sẽ đổ về Deir Ezzor chiến đấu với quân đội Syria. NT Nguyễn Thuận