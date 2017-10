Mỹ Tâm khiến hàng ngàn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình phát cuồng khi trình diễn những bản hit đình đám.

Tối 21/10, đêm đầu tiên của chương trình thời trang âm nhạc "Honda Vision Steps Of Glory" chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút hơn 30 ngàn khán giả đến tham dự. Dàn ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Lê Hiếu, Miu Lê, Trúc Nhân, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min, Rocker Nguyễn… cùng 12 nhà thiết kế và 70 người mẫu đình đám đã mang đến cho người hâm mộ những tiết mục âm nhạc ấn tượng xen kẽ những màn trình diễn thời trang trên sân khấu ngoài trời.

Tóc Tiên khuấy động sân khấu với những ca khúc đinh của mình

Chương trình mở màn bằng tiết mục DJ sôi động cùng phần biểu diễn kết hợp với vũ đạo nóng bỏng của Tóc Tiên trong hai ca khúc Hôm nay tôi cô đơn quá và Walk away. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ tham gia lễ hội thời trang và âm nhạc hiếm hoi ở Việt Nam. Chính vì thế, trong lần trở lại này, giọng ca 9X bày tỏ cảm giác hào hứng khi được cống hiến cho người hâm mộ những tiết mục "đinh", gắn liền với tên tuổi của cô trong thời gian qua.

Chương trình là nơi tập hợp của những bản hit đình đám từng dẫn đầu khắp các bảng xếp hạng âm nhạc Việt như Ngày mai em đi, Có em chờ, Hôm nay tôi cô đơn quá, Bốn chữ lắm, Ghen, Ngày mai sẽ khác,...

Mỹ Tâm cũng vũ đoàn với loạt các bản hit của cô khiến khán giả phát cuồng

Là nữ ca sĩ đảm nhận vị trí vedette của chương trình, Mỹ Tâm xuất hiện với trang phục mang phong cách menswear cùng vũ đoàn trong liên khúc Mãi yêu. Hàng ngàn khán giả đã cùng hòa giọng cùng nữ ca sĩ trong những sáng tác quen thuộc như Yêu dại khờ, Mãi yêu,...

Bên cạnh những tiết mục được dàn dựng của các ca sĩ, chương trình còn giới thiệu 200 mẫu trang phục đến từ 12 nhà thiết kế nổi tiếng nhất của làng mốt như Kelly Bùi, Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Anna Võ, Hà Nhật Tiến.

Dàn người đẹp trình diễn những mẫu thiết kế của 12 NTK nổi tiếng

Ngân An

Ảnh: Hải Bá, Như Hoàn, Tuấn Đào, Gia Huy