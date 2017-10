Washington và Tokyo đã nhất trí gây sức ép ngoại giao tối đa đối với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Đây là thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan và người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại thủ đô Tokyo ngày 17-10.

Theo Reuters, phát biểu sau cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan khẳng định trong khi Mỹ vẫn chú trọng biện pháp ngoại giao giải quyết vấn đề này, “Mỹ cùng với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các đồng minh khác phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất" nếu ngoại giao thất bại. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tái khẳng định sự ủng hộ của Tokyo đối với chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cân nhắc mọi phương án, song nhấn mạnh cần tìm kiếm giải pháp ngoại giao thông qua sự hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc cũng như thông qua sự hợp tác với Trung Quốc và Nga. Dự kiến ngày 18-10, hai nhà ngoại giao sẽ cùng tới Seoul để thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam về hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan và người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại cuộc gặp ngày 17-10. Ảnh: AP

Trong khi đó, trong cuộc đối thoại kinh tế cấp cao tổ chức tại Washington, Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cho rằng chương trình này đang gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có đối với an ninh khu vực châu Á và thế giới. Phó tổng thống Mike Pence nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nhật Bản và các đồng minh của Washington cũng như các đối tác khác để tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên nhằm đạt được một giải pháp hòa bình trong việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cho rằng, hai nước đồng minh Nhật-Mỹ cần tăng cường hợp tác chặt chẽ để đối phó với những nguy cơ từ Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17-10, Sputnik đưa tin, phát biểu trước một Ủy ban của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim In Ryong đã đưa ra điều kiện để Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. “Triều Tiên luôn ủng hộ từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và các nỗ lực phi hạt nhân hóa trên toàn thế giới, nhưng chừng nào Mỹ-quốc gia luôn đe dọa Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân, không chấp thuận hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân thì Triều Tiên cũng không tham gia hiệp ước này”, ông Kim In Ryong khẳng định. Theo ông Kim In Ryong, việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa là một "biện pháp tự vệ chính đáng", bởi không có nước nào trên thế giới bị Mỹ đe dọa hạt nhân trực tiếp và cực đoan như vậy trong thời gian dài. Phó đại sứ Kim In Ryong cũng nhận định chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo toàn bộ phần lãnh thổ Mỹ trên đất liền đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên và Bình Nhưỡng sẽ có hành động mạnh mẽ nếu Washington tấn công nước này. Ông Kim In Ryong khẳng định Triều Tiên sẽ không tấn công những quốc gia không tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu.

HOÀNG VŨ