Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang theo dõi sát sao mọi động thái của Triều Tiên nhân dịp nước này kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động 10/10.

Mỹ cho rằng, việc dự báo tương lai cuộc khủng hoảng Triều Tiên là bất khả thi và các lực lượng Mỹ được yêu cầu sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất, trong đó bao gồm nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự.

Màn pháo hoa rực rỡ và màn rước đuốc tạo hình chữ trên quảng trường Kim Nhật Thành, chào mừng 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10/2015. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép từ Mỹ, khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của mình.

Ông Kim Jong-un cũng lên án những trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 hồi tháng trước. Ông nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ đập tan những mối đe dọa hạt nhân, cũng như các trừng phạt của những kẻ thù địch.

Trong bối cảnh, Triều Tiên ngày 10/10/2017 kỷ niệm 72 năm ngày thành lập đảng Lao động, giới quan sát lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm một vụ thử tên lửa tầm xa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng, việc dự đoán tương lai cuộc khủng hoảng Triều Tiên là bất khả thi, song yêu cầu các lực lượng Mỹ sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất, trong đó bao gồm nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại cuộc họp và triển lãm thường niên của Hiệp đội Lục quân Mỹ (AUSA) ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Mattis khẳng định, hiện tại, phương án ngoại giao vẫn là ưu tiên, kết hợp với các biện pháp trừng phạt kinh tế, trong quan hệ với Triều Tiên. Nhưng trong tương lai, nhiệm vụ của Lục quân Mỹ là đảm bảo “các lựa chọn quân sự nếu cần thiết”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh kêu gọi các bên “kiên định lập trường ban đầu” trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Doanh đã có phản hồi với một bài viết của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đăng trên tờ Washington Post tuần trước. Trong đó, ông Jimmy Carter đề xuất Mỹ gửi một phái đoàn cấp cao tới Bình Nhưỡng để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình hoặc thúc đẩy một hội nghị quốc tế với sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Doanh nói: “Nếu chúng ta nhìn lại Tuyên bố chung ngày 19/9/2015, chúng ta sẽ thấy 2 nước quan trọng nhất và liên quan trực tiếp với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên chính là Mỹ và Triều Tiên. Yêu cầu chính của Mỹ là Triều Tiên từ bỏ tất cả vũ khí và chương trình hạt nhân hiện tại. Trong khi, phía Triều Tiên muốn Mỹ không tấn công hoặc xâm lược Triều Tiên với vũ khí hạt nhân.

Do đó, lập trường ban đầu của cả 2 bên là an toàn và an ninh. Tuy nhiên, họ đã dời xa mục tiêu ban đầu này vì nhiều lý do. Chỉ cần cân bằng hợp lý các mối quan ngại về an ninh của tất cả các bên thì cánh cổng giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên sẽ được mở ra”.

Bà Hoa Xuân Doanh cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan cần thể hiện dấu hiệu chân thành, sẵn sàng đối thoại và tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau. Giải pháp hòa bình là cách duy nhất để giải quyết cơ bản vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời đảm bảo an ninh và ổn định lâu dài của khu vực với lợi ích cơ bản và lợi ích chung của tất cả các bên được duy trì./.

