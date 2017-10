Liên tiếp trong tuần qua, quân đội Ả rập Syria (SAA) đã có những bước tiến mạnh mẽ trên chiến trường trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong ngày 7/10, SAA đã đánh chiếm thành công đường cao tốc Al-Sukhnah dẫn tới thành phố Deir Ezzor, nơi được coi là thành trì quan trọng nhất của IS tại Syria.

Ngày 7/10, liên quân Nga-Syria đã chiếm lại toàn bộ đường cao tốc al-Sukhnah-Deir Ezzor. Đây được coi là tuyến giao thông huyết mạch đối với tấc cả các bên đang tham chiến tại Syria. Quân đội Syria cũng đẩy lùi các cuộc phản công của IS tại các vùng nông thôn phía đông Homs. Chiếm giữ thành công con đường cao tốc huyết mạch này, một trong những cánh cửa chính dẫn tới đại bản doanh của khủng bố IS đã bị Syria mở tung. Cuộc đánh chiếm của SAA có sử dụng tới xe tăng chủ lực và pháo hạng nặng.Xe tăng chủ lực T-72 của Syria đang khai hỏa về các mục tiêu của IS. Xe tăng T-62 của quân đội Syria trên chiến trường. Cuộc tấn công cũng có sự xuất hiện của xe chiến đấu bộ binh BMP-1. SAA thu nhiều khí tài của lực lượng khủng bố IS bỏ lại. Cận cảnh một chiếc xem đánh bom cảm tử của IS bị SAA phá hủy. Khói đen bốc cao khắp nơi. Một pick-up (loại xe bán tải gắn vũ khí) đang khai hỏa dữ dội. Trên đà thắng trận SAA đã chiếm lại tất cả các vị trí phía đông của thị trấn al-Sukhnah, cùng hai ngôi làng Bir Ghabaghib và al-Shula trên đường cao tốc al-Sukhnah-Deir Ezzor. Các bên tham chiến đều đổ dồn về phía mặt trận Deir Ezzor, thành trì quan trọng nhất của IS tại Syria, không những vậy nơi đây có những giếng dầu lớn đang nằm trong tay IS. Tiêu diệt IS trong thành phố này cũng đồng nghĩa với việc quản lý được nguồn dầu hỏa dồi dào tại đây.

Việt Hùng