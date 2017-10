Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần đầu tiên thừa nhận tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra, lực lượng kiểm soát tỉnh Idlib của Syria 'không chỉ sở hữu mà còn sử dụng cả vũ khí hóa học chống lại dân thường'.

Các tay súng khủng bố Mặt trận al-Nusra đang hoạt động dưới chiếc ô của nhóm HTS. Trong khi đó, HTS hiện được xem là "bộ mặt" của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

"Nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) có mối liên hệ với Mặt trận al-Nusra là lực lượng đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, các thiết bị nổ và cả vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức lên tiếng xác nhận các tay súng khủng bố thuộc Mặt trận al-Nusra sử dụng vũ khí hóa học bất chấp việc trước đó, Nga đã cảnh báo nhiều lần", Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

Một nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc lấy mẫu cát tại khu vực tình nghi bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Ông Konashenkov cũng nhấn mạnh, tỉnh Idlib "không phải là nơi duy nhất lực lượng khủng bố sử dụng vũ khí hóa học bởi trước đó hành động này từng xảy ra ở Khan-Sheikhun".

"Tuy nhiên, Mỹ đã cáo buộc quân chính phủ Syria tiến hành tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học trong khi thủ phạm thực hiện tấn công chính là lực lượng mà Mỹ gọi là 'phe đối lập ôn hòa'", ông Konashenkov cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhầm khi cáo buộc không quân Nga ném bom và khu vực thành phố của tỉnh Idlib. Thực tế, máy bay quân sự Nga không tấn công vào các khu dân cư như Mỹ và liên quân của Mỹ vẫn làm.

Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ năm 2011. Tới tháng 9/2015, Nga đã quyết định triển khai chiến dịch quân sự ở Syria nhằm hỗ trợ trên không cho quân đội của Tổng thống Bashar Assad tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các nhóm khủng bố khác.

Trong khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu đã triển khai không kích, pháo kích và bộ binh nhằm tiêu diệt IS ở Syria, mặc dù hành động này không nhận được sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Assad và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Minh Thu (lược dịch)