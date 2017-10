Ngày 10.10.2017, phát ngôn viên Liên minh quân sự do Mỹdẫn đầu tuyên bố: Hội đồng dân sự Raqqa (cơ quan do Lực lượngDân chủ Syria SDF hậu thuẫn) và 'những người cao tuổi bộ tộc Ả Rập'đang đàm phán với IS để giải phóng dân thường trong khu vực khủng bố kiểmsoát ở thành phố Raqqa.

Căn cứ quân sự Mỹ ở thị trấn At-Tanf trên vùng biên giới Syria -Iraq - Jordan. Ảnh South Front

Bản tuyên bố cho biết: Hội đồng Dân sự Raqqa "tiến hành các cuộc thảo luận để tìm kiếm giải pháp tốt nhất, cho phép thường dân bị IS bắt làm con tin rời khỏi khu vực thành phố, đang nằm trong quyền kiểm soát của khủng bố".

Tuyên bố này được đưa ra khi các cuộc giao chiến tiếp tục diễn ra căng thẳng ở Raqqa. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn chưa thể chọc thủng hệ thống phòng thủ của IS ở trung tâm thành phố.

Nhiều nguồn tin cho biết, đại diện liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, quan chức lực lượng SDF đang xúc tiến các cuộc đàm phán với IS với nội dung: IS rút quân khỏi thành phố Raqqa về tỉnh Deir Ezzor. SDF và Liên quân hy vọng rằng IS sẽ giúp đỡ lực lượng dân quân người Kurd bằng các cuộc tấn công vào quân đội Syria.

Trước đây, Lực lượng SDF và Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thỏa thuận cho các nhóm chiến binh IS rút lui an toàn từ các thị trấn Manbij và Taqbqa, mang theo vũ khí và phương tiện chiến tranh. Truyền thông chính quyền Syria khẳng định, Mỹ và SDF cho phép IS rút lui nhằm đạt được hai mục tiêu: một là, tuyên bố "giải phóng" Raqqa; hai là ngăn chặn quân đội Syria tiến công đánh chiếm mỏ dầu chiến lược Umar.

Trong một diễn biến khác làm phức tạp thêm tình hình trên chiến trường Syria, ngày 11.10.2017, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: một nhóm IS bất ngờ đánh chiếm 2 đoàn xe vận tải nhân đạo mang thuốc men và lương thực thực phẩm cho người dân Syria ở Deir Ezzor.

Những kẻ khủng bố tiến hành các hoạt động ăn cướp xuất kích từ khu vực do lực lượng đặc nhiệm Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang kiểm soát cùng với các nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do FSA được Mỹ hậu thuẫn.

Bản đồ tình hình phân bổ lực lượng, vị trí các căn cứ của quân đội Mỹ trên khu vực phía đông tỉnh Damascus - ảnh South Front

Theo tướng Konashenkov, khoảng 300 tay súng khủng bố IS, sử dụng xe bán tải gắn súng máy bất ngờ đột kích đường cao tốc Damascus-Deir Ezzor từ vùng do lính Mỹ kiểm soát ở At Tanf phía đông nam Syria.

Tướng Konashenko cáo buộc quân đội Mỹ đã làm ngơ hoặc đồng thuận, đặt câu hỏi: "Bằng cách nào 300 tay súng IS, sử dụng xe bán tải gắn súng máy vượt qua được khu vực do lực lượng đặc nhiệm Mỹ kiểm soát, tấn công tuyến đường cao tốc chiến lược Damascus - Deir ezZor, chiếm giữ hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân mà không bị phía Mỹ phát hện? Đây là tuyến đường huyết mạch cung cấp hậu cần kỹ thuật cho quân đội Syria và viện trợ nhân đạo cho người dân Syria".

Thiếu tướng nói thêm: "Chúng tôi cũng đã cung cấp cho phía Mỹ những bằng chứng cho thấy, quân đội Mỹ làm ngơ khi IS hoạt động ngay trước mũi của họ. Cũng chỉ vì lý do đạo đức quân nhân mà chúng tôi không công bố những bức ảnh gần đây nhất chụp căn cứ Mỹ ở thị trấn al-Tanf nhưng lại có những chiếc xe bán tải gắn súng máy hạng nặng và pháo không giật, không phải là các phương tiện chiến đấu điển hình của quân đội Mỹ".

Tướng Konashenkov nhắc lại một tình huống cướp hàng nhân đạo khác của IS: "Trong ngày 02.10 đến ngày 03.10.2017, khoảng 600 tay súng khủng bố đóng quân trong trại tị nạn Rukban thuộc khu vực kiểm soát của quân đội Mỹ, ngoại vi thị trấn Al- Tanf đã cơ động về phía tây trên các phương tiện giao thông đường bộ rất tự do và không có dấu hiệu nào cho thấy bị đe dọa". Đoàn xe khủng bố này đã vượt khoảng 300 km, đi qua trạm kiểm soát biên giới Tafas cũ trên đường biên Syria-Jordan và thâm nhập vào khu an toàn phía nam thuộc tỉnh Daraa ở Syria.

Ông Konashenkov cho biết thêm: "Trong sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, gần như đồng thời với đoàn xe của IS, 2 đoàn xe mang lương thực thực phẩm và cơ sở vật chất y tế cho người dân địa phương cũng tiến vào khu vực an toàn này.

Hai đoàn xe này vận chuyển 90 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho hai làng Hajmi và Khel. Lực lượng khủng bố đến từ thị trấn At-Tanf đã đánh chiếm lượng hàng viện trợ này. Các làng Hajmi và Khel đang bị tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS - nguyên Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda Syria) chiếm đóng, thiếu tướng Konashenkov cho biết.

Tướng Konashenko khẳng định, sự gia tăng binh lực lớn như vậy do có sự làm ngơ từ phía quân đội Mỹ, cùng với việc nhận được một số lượng lớn lương thực, thực phẩm, thuốc men chính là một thủ đoạn nhằm phá hủy thỏa thuận hòa bình trong khu vực an toàn ở miền nam Syria. Trách nhiệm của sự leo thang chiến tranh này thuộc phía Mỹ.

Ngày 06.10.2017, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Mỹ biến khu vực At Tanf thành một khu tập kết bí mật an toàn, bàn đạp để IS tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang Syria.

Một quan chức cao cấp Nga tuyên bố, dựa trên những nguồn tài liệu tình báo, có thể khẳng định được trên thực tế, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và Lực lượng người Kurd Syria sử dụng tiêu chuẩn kép trong các quan hệ này. Ví dụ như khi xuất hiện IS trong khu vực gần chiến tuyến của SDF ở Deir Ezzor, không quân Mỹ không tấn công.

Những tổ chức Hồi giáo cực đoan “đối lập”và lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn không có ý tiêu diệt IS mà cố gắng đẩy khủng bố tấn công vào chiến tuyến của quân đội Syria, tạo điều kiện cho lực lượng dân quân người Kurd chiếm vùng tài nguyên năng lượng phía đông tỉnh Deir Ezzor, cướp mỏ dầu Umar từ IS và chuẩn bị cho tuyên bố ly khai khỏi Syria.

Có thể khi SDF giành được thành phố Raqqa, tiến trình thiết lập nhà nước Rojava của người Kurd sẽ bắt đầu.

