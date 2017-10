Ngày 21/10, Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ vừa cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty năng lượng và các tập đoàn công nghiệp trong nước.

Chính phủ Mỹ vừa ban bố cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty năng lượng và các tập đoàn công nghiệp trong nước.

Trong báo cáo công bố ngày 21/10, Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã cảnh báo những lĩnh vực gồm hạt nhân, năng lượng, hàng không, nước và các ngành công nghiệp sản xuất trọng yếu, cùng các cơ quan chính phủ đều là những mục tiêu của các cuộc tấn công mạng bắt đầu từ tháng Năm vừa qua.

Bằng cách sử dụng các thư điện tử (e-mail) và trang web có gắn mã độc, các tin tặc đã thâm nhập thành công một số mục tiêu, trong đó có ít nhất một cơ sở sản xuất năng lượng, và tiến hành do thám hoạt động của các cơ sở này.

Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ những nạn nhân và trường hợp cụ thể.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng các cuộc tấn công mạng vẫn âm thầm diễn ra và các tin tặc vẫn đang theo dõi các mục tiêu trong dài hạn để thu thập các thông tin.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Scott McConnell từ chối tiết lộ về lý do khiến chính phủ quyết định công bố những thông tin trên vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cảnh báo này nhằm đưa ra các khuyến cáo để có thể ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng nhằm vào các nhiều lĩnh vực, đồng thời tái khẳng định cam kết của chính phủ về việc duy trì cảnh giác trước các mối đe dọa mới.

Tháng Bảy vừa qua, báo The New York Times công bố một báo cáo khẩn của Bộ An ninh Nội địa; trong đó cho biết các vụ xâm nhập đã ảnh hưởng tới nhiều công ty của Mỹ, trong đó có Tập đoàn vận hành hạt nhân Wolf Creek, cơ sở giám sát hoạt động của một nhà máy điện hạt nhân tại bang Kansas.

Giới chức Mỹ nhận định tin tặc có thể tìm thấy những lỗ hổng trong mạng lưới điện để làm gián đoạn hoạt động hoặc đánh cắp các thông tin thương mại của công ty.

Vụ việc cho thấy các cuộc tấn công mạng đang đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Mỹ./.

