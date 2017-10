Kể từ sau vụ xả súng hồi tháng 12-2012 ở trường tiểu học Sandy Hook, TP Newtown, bang Connecticut - Mỹ giết chết 20 trẻ em, 6 người lớn, ở nước này đã xảy ra ít nhất 1.518 vụ xả súng với ít nhất 1.715 người thiệt mạng và 6.089 người bị thương.

Thông tin trên đã được trích từ kho dữ liệu Gun Violence Archive – chuyên thu thập số liệu về các vụ xả súng kể từ khi ít nhất 4 người bị bắn (không tính hung thủ) tại cùng thời gian và địa điểm năm 2013.

Tuy nhiên, con số trên chỉ mang tính tương đối vì tổ chức này nhiều khả năng bỏ qua một số vụ xả súng. Ngoài ra, sau mỗi vụ xả súng, đặc biệt là các vụ nghiêm trọng, số liệu thương vong luôn được cập nhật và thay đổi liên tục, do đó việc sai sót là điều không thể tránh khỏi.

Vậy thì, liệu có phải các vụ xả súng ở Mỹ đang có chiều hướng gia tăng hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào định nghĩa thế nào là xả súng.

Theo Gun Violence Archive, ở Mỹ đã xảy ra ít nhất 1.518 vụ xả súng kể từ năm 2013. Ảnh: Vox

Câu trả lời là có nếu chúng ta sử dụng định nghĩa phổ biến – nổ súng tại địa điểm công cộng với con số thiệt mạng ít nhất là 4 người, ngoại trừ những vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, băng đảng và ma túy - theo một nhà phân tích từ Khoa Y tế Công cộng ĐH Harvard.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với định nghĩa này. Chuyên gia tội phạm học James Alan Fox, trường ĐH Northeastern, khẳng định bất kể vụ nổ súng nào giết chết hơn 4 người đều được gọi là xả súng. Nếu dùng định nghĩa này, số vụ xả súng dường như không tăng.

Gun Violence Archive thậm chí còn sử dụng định nghĩa về xả súng rộng hơn so với định nghĩa của ông Fox. Theo đó, tổ chức này tính gộp cả người thiệt mạng và bị thương, tức bất cứ vụ nổ súng nào khiến ít nhất 4 người bị thương và thiệt mạng (trừ hung thủ) đều được gọi là xả súng. Định nghĩa này cũng không loại trừ những vụ nổ súng liên quan đến bạo lực gia đình, băng nhóm và tội phạm ma túy.

Thậm chí ngay cả khi sử dụng định nghĩa của Gun Violence Archive, cần lưu ý là số người thiệt mạng do các vụ xả súng không đáng kể so với số người thiệt mạng do súng nói chung ở Mỹ với tổng cộng hơn 32.000 người/năm.

So với các nước phát triển khác, Mỹ là quốc gia có nhiều người chết vì súng đạn nhất. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc được thu thập bởi ông Simon Rogers, cựu nhân viên của báo Guardian, tỉ lệ người thiệt mạng vì súng đạn ở Mỹ trong năm 2012 là 29,7/1 triệu người. Trong khi đó, tỉ lệ này trong cùng năm ở những quốc gia phát triển khác như Thụy Sĩ, Canada và Đức chỉ lần lượt là 7,7, 5,1 và 1,9.

Theo Công ty Truyền thông Vox, nhìn chung người Mỹ thích sở hữu súng hơn so với công dân ở các nước phát triển khác.

Cao Lực (Theo Vox)