Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ tối 9 đến sáng ngày 10-10, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) có mưa rất to, kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập trong biển nước, giao thông hỗn loạn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay 10-10, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Hồi 4 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Do ảnh hưởng của ATNĐ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 1 giờ ngày 10-10 đến 19 giờ ngày 11-10 phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm, khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày 10-10, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ lên nhanh. Trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động (BĐ) 2-BĐ 3; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế lên mức BĐ 1 và trên BĐ 1; các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi dưới mức BĐ 1. Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh TP Vinh ngập chìm trong biển nước vào sáng nay 10-10: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước từ 0,5 - 1,5 m. Việc đi lại của người dân rất khó khăn Người dân bât lực nhìn nước tràn vào nhà Nhiều xe ô tô chết máy Tin-ảnh: Đức Ngọc