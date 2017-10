Đây là lần thứ 2 trong năm học này học sinh Thành phố phải nghỉ học vì thời tiết.

Nhiều tuyến đường thành phố Vinh ngập trong nước. Ảnh: FB.

Sáng 10/10, do trời mưa quá to nên tất cả các trường học trên địa bàn Thành phố Vinh được nghỉ học. Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết. Theo đó, vì đêm hôm qua do trời mưa quá to, nhiều trường học trên địa bàn TP Vinh rơi vào tình trạng bị ngập. Trước tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Phòng giáo dục thành phố Vinh thông báo cho tất cả các phụ huynh và học sinh cho học sinh nghỉ học.

Hiện tại, việc thông báo đã được thông tin trực tiếp đến từng phụ huynh và trước mắt các em sẽ nghỉ học ngày hôm nay 10/10.

Đây là lần thứ 2 trong năm học này, học sinh thành phố Vinh phải nghỉ học. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo nghỉ học trong toàn tỉnh.

Mỹ Hà