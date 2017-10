Đến 19 giờ ngày 11/10, mưa lũ tại tỉnh Yên Bái khiến 4 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 120 tỷ đồng.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường của tỉnh, quân sự, công an với tổng số 2.200 người; huy động xe, máy phương tiện các loại để tập trung khắc phục sạt lở.

Các huyện, thị xã đã tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng và bố trí nhà ở tạm thời cho 153 nhà.

Yên Bái thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng

Đến 19 giờ ngày 11/10, mưa lũ tại tỉnh Yên Bái khiến 4 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương; nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân bị thiệt hại, nhiều công trình công cộng bị hư hỏng thiệt hại ước tính 120 tỷ đồng.

Trong số đó, huyện Trạm Tấu có 3 người chết, huyện Văn Yên có 1 người chết; 11 người mất tích tại huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ; 7 người bị thương tại Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu.

Mưa lũ đã làm 46 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 235 nhà phải di dời người và tài sản, 801 nhà bị ngập nước, 26 nhà bị sạt lở taluy. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 04 phòng học cấp 4 tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Mưa lũ đã làm cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ bị sập hai nhịp; sập trôi 1 cầu treo tại xã Hát Lừu, 1 cầu sắt tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.

Quốc lộ 32, lý trình 264+274 tại khu vực Đèo Khau Phạ bị sạt taluy dương; đường tỉnh 166 (Âu Lâu-Đông An) tại vị trí ngầm tràn Km 21+650, đường tỉnh 174 (Văn Chấn-Trạm Tấu) tại vị trí ngầm tràn Km 8 + 800 bị ngập do nước sông Hồng dâng cao.

Đèo Khau Phạ thuộc địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải bị sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc giao thông…

Tại thành phố Yên Bái, nước sông dâng cao đã ngập một số tuyến đường. Ước tính thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, tỉnh đã tập trung máy móc, thiết bị để khắc phục giao thông các khu vực sạt lở để khai thông các tuyến đường Quốc lộ 32, đường tỉnh 166, đường tỉnh 174.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp chủ động ứng phó mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Ngay trong chiều 11/10, chủ trì cuộc họp khẩn cấp ngay tại thị xã Nghĩa Lộ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tìm kiếm những người mất tích, khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra; khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình bị cuốn trôi, có người chết, mất tích, bị thương.

Tỉnh hỗ trợ 15kg gạo/khẩu trong 2 tháng đối với những gia đình bị nước cuốn trôi hoàn toàn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra, rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; thông báo đến các thôn bản và người dân biết để chủ động phương án phòng ngừa; nghiêm cấm mọi phương tiện và người dân đi qua nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tuyên truyền, vận động nhân dân không đi súc cá, vớt củi trong những ngày mưa lũ; hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng mưa, lũ và sạt lở đất gây ra.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn cùng với nhân dân khẩn trương tìm quỹ đất làm nhà cho số hộ dân còn lại chưa có đất để làm nhà mới; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo ổn định đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo nhanh chóng khắc phục các công trình giao thông bị hư hỏng trên địa bàn các xã thị trấn nhằm đảm đảm giao thông thông suốt.

Đối với những diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, cần khẩn trương lập phương án, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay thế kịp thời phù hợp với điều kiện của địa phương; chủ động công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng.

Cứu trợ người dân đang bị cô lập

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và ảnh hưởng do hồ Hòa Bình mở liên tiếp các cửa xả đáy, chiều 11/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có công điện hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trên địa bàn; cảnh báo và thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân nhất là các khu vực bị xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thường bị ngập, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực khai thác khoáng sản.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, khu vực hạ lưu các hồ đập có nguy cơ xảy ra sự cố để bảo bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu bằng mọi biện pháp tiếp cận các khu dân cư còn bị cô lập do ngập sâu, hỗ trợ sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ chứa, các công trình đang thi công, phát hiện và xử lý ngay những sự cố để đảm bảo an toàn công trình. Đối với các hồ chứa có mực nước cao hơn đỉnh tràn và những hồ chứa không đảm bảo an toàn phải triển khai các biện pháp hạ cao trình mực nước hồ để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du đập.

Tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người sinh sống ven sông, ngòi, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy sản. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, khu vực thường bị ngập và các bến đò, ngầm, tràn qua sông, suối, ngòi.

Các địa phương cần chủ động kiểm tra vận hành các cống dưới đê sông, đê ngòi, các trạm bơm tiêu để đảm bảo ngăn lũ và tiêu úng kịp thời bảo vệ sản xuất. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ tại các khu vực xung yếu, nhất là các khu vực bị ngập, dễ bị chia cắt để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông khi cần thiết.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực bị ngập úng. Những khu vực nước đã rút, phải sớm ổn định dân cư, tổ chức tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động chỉ đạo xử lý tình huống và báo cáo kịp thời, thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng thường trực).

Cũng theo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ, Công ty Cổ phần Ao Vua chủ động ứng trực, chỉ đạo vận hành các cống qua đê, đảm bảo phương án bơm tiêu đề phòng mưa lớn gây ngập úng; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản tại Khu bãi nổi La Phù theo phương án đã được phê duyệt.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa lũ đã làm hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, phải di rời khẩn cấp; gần 230 ngôi nhà bị ngập nước; gần 1.000ha hoa màu bị ngập; 2.000m đê bao bị ngập tràn; 230ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ; 34 lồng cá đặc sản bị thiệt hại… Thiệt hại ước cả chục tỷ đồng./.

Văn Tý-Trung Kiên-Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)