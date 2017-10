Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng về mùa màng, cuốn trôi nhiều tài sản, nhà cửa, làm cô lập, ngập úng một số xã, huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn, kết hợp xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình (mở 07 cửa) mực nước sông Thao, sông Đà đang rất nhanh.

Mực nước các sông hồi 10 giờ ngày 11/10 ở các trạm thủy văn như sau: sông Hồng tại Việt Trì: +10,51m (dưới báo động 1); sông Đà tại La Phù: +14,75m (dưới báo động 1: 1,25m); Sông Thao tại Phú Thọ: +17,12m (dưới báo động 1: 0,38m); tại Ấm Thượng: +25,32m (trên báo động 2: 0,12m); sông Bứa tại Thanh Sơn: 26,83m.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT –TKCN) tỉnh Phú Thọ, tính từ ngày 10 - 11/10 đã có 223 nhà dân bị ngập nước; 839,3ha rau màu bị ngập, đổ; 2.000m đê bao bị tràn, ngập; 565m đường giao thông bị sạt lở; 229,25ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ.

Xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn bị cô lập do nước lũ (Ảnh: Phutho24h)

Ông Nguyễn Bá Khuyến - Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 xã bị ngập nặng: Xuân Sơn, Xuân Đài, Văn Luông, Tam Thanh, Kim Thượng, Tân Sơn và một số khu lẻ trên địa bàn bị cô lập. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người".

Cũng theo ông Khuyến, mặc dù hiện tại mưa đã ngớt nhưng tại các đập tràn nước vẫn chảy xiết, khiến người và các phương tiện không thể lưu thông.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện: Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người, mưa lũ đã cuốn trôi 6 con bò, 19,3ha lúa của bà con đã gặt nhưng chưa kịp mang về; 8,2ha ngô và hoa màu bị cuốn trôi, vùi lấp; 41 ao cá bị vỡ, tràn bờ.

Khoảng 20 hộ dân phải đi sơ tán, 50 nhà dân bị xô đất ảnh hưởng (trong đó có 1 nhà bị trôi hết tài sản); ảnh hưởng lớp học Trường mầm non xã Tân Phú, sạt lở ta luy vùi lấp 1 bể lọc nước sạch xã Kiệt Sơn; các vị trí ngầm tràn sông Bứa, sông Cả đều bị ngập sâu chia cắt, cô lập các xã Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Lai Đồng, Kiệt Sơn, Đồng Sơn, Tân Sơn...; 17 vị trí đường giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đến xã bị sạt lở”, ông Khuyến thông tin thêm.

Ngay khi mưa lũ xảy ra, huyện đã khẩn trương khắc phục, luôn có người túc trực tại các điểm ngập 24/24. Các tuyến đường liên liên huyện xe máy đi được, ô tô chưa đi được.

Tình hình an ninh trên địa bàn ổn định, các cơ quan, đơn vị và người dân đang khẩn trương khắc phục, xử lý để thông tuyến giao thông và thống kê thiệt hại và hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Ngày 10/10, do mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã khiến cho nhiều khu vực của thị trấn Thanh Sơn bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường dân sinh ở các khu dân cư, khu chợ phố Vàng, nước dâng lên nhanh do không tiêu thoát kịp, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Có 3 xã, thị trấn bị ngập nặng: Thị trấn Thanh Sơn, xã Sơn Hùng và xã Yên Lãng bị ngập cục bộ, người dân bị cô lập hoàn toàn".

Theo thống kê ban đầu, toàn huyện có 218 hộ bị cô lập, 428ha màu bị ngập cục bộ, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Bên cạnh việc mưa lớn kéo dài, việc xả cửa đáy số 8 của Thủy điện Hòa Bình cũng gây ra thiệt hại lớn trên địa bàn huyện. Một số hộ của 3 xã Lương Nha, Tinh Nhuệ và Yên Lãng đã được di dời trước khi Thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả cửa đáy số 10 và 11. Đặc biệt, tại xã Yên Lãng do nước sông Đà tràn vào cùng với nước ở trên đầu nguồn chảy xuống khiến hơn 20 hộ bị ngập nặng”, ông Mạnh cho biết thêm.

UBND huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng đến các xã để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm cũng như cố gắng di dời tài sản của dân. Tính điểm thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chưa có thiệt hại về người./.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN