Từ ngày 28/9 đến 3/10, tại Bà Rịa-Vũng Tàu có mưa lớn liên tục và kéo dài, cộng với việc xả lũ từ các hồ chứa nước khiến nhiều diện tích cây trồng, hoa màu, nuôi trồng thủy sản, nhà cửa của người dân ở nhiều địa phương bị ngập lụt.

Nước lũ về nhanh khiến 240 ha lúa mới gieo sạ và lúa sắp cho thu hoạch tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc chìm trong nước.

Tại huyện Xuyên Mộc, ngày 1/10, do mưa lớn, cộng với việc xả lũ của hồ chứa nước Sông Ray, Sông Hỏa, khiến cho 75 ha diện tích nuôi tôm ở xã Phước Thuận, cùng diện tích 430 ha lúa mới gieo sạ và đang cho thu hoạch trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc bị chìm trong biển nước, gây thiệt hại cho người dân. Hiện địa phương chưa thể thống kê được số thiệt hại về thủy sản cũng như hoa màu bị thiệt hại.

Trước đó, khi nước bắt đầu đổ về nhiều, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản be bờ, đánh bắt thủy sản đã đến kỳ thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại cho bà con. Hiện nay, ở khu vực này nước vẫn đang lên cao do mưa lớn, xả lũ ở các hồ chứa nước cộng với việc triều cường đang lên.

Tại huyện Châu Đức, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản của một số hộ dân tại thôn 1 và thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu Đức hiện nay cũng đang bị nhấn chìm trong biển nước.

Theo thống kê của UBND xã Suối Rao, có đến khoảng 26 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị nhấn chìm trong nước. Đa số diện tích ở đây đang trồng các loại cây tiêu, bắp, đậu và nuôi cá nước ngọt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do khu vực phía dưới của toàn bộ 26 ha bị ngập nước có 1 con đường giao thông nông thôn chắn ngang, khi thi công đường, đơn vị thi công chỉ lắp đặt 1 cống thoáng nước quá nhỏ, rộng khoảng 1,2 m2, nên không tiêu thoát nước kịp xuống phía dưới, gây ngập úng toàn bộ diện tích phía trên.

Chính quyền địa phương xã Suối Rao cho biết, tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn ở khu vực này xảy ra từ rất lâu, từ năm 2002 đến nay, khi mới hoàn thành con đường giao thông nông thôn ở đây. Hiện do nước chưa rút nên địa phương chưa thể thống kê được số thiệt hại cây trồng của bà con. Trước tình hình ngập lụt chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng giúp người dân di chuyển tới những nơi an toàn.

Cũng tại huyện Châu Đức, ngày 1/10 đã xảy ra sự cố vỡ kênh tràn hồ Gia Hoét I thuộc xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Theo địa phương, mưa kéo dài nhiều ngày làm nước trong hồ Gia Hoét có trữ lượng hơn 4 triệu m3 dâng cao. Cao trình đạt đỉnh trong hồ 138 m, so với mức cho phép là 137,5 m. Do lượng nước tràn mạnh đã khiến cho gần 20 m kênh dẫn tràn bị vỡ, 12 m thân hồ đã vỡ hoàn toàn. 43 hộ dân sinh sống quanh khu vực kênh tràn vỡ của 2 xã Quảng Thành và Bình Trung đã được sơ tán, di dời về nơi an toàn.

Sự cố vỡ kênh tràn đã đặt hồ Gia Hoét I trong tình trạng báo động, chính vì vậy ngay trong sáng nay 3/10, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi cùng ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cùng địa phương huyện Châu Đức có mặt tại hiện trường, tiếp tục trực tiếp chỉ đạo và tìm các giải pháp khắc phục sự cố.

Hiện đã có khoảng 500 bộ đội, công an và lực lượng dân quân địa phương đã được huy động để giúp đỡ các hộ dân ở khu vực hạ nguồn di dời, đồng thời phân công lực lượng chốt chặn 2 đầu tuyến đường liên xã Kim Long – Quảng Thành để ngăn không cho người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Chiều 3/10, nước tại đoạn kênh tràn bị vỡ tiếp tục chảy rất mạnh xuống khu vực hạ nguồn.

Ước tính, sự cố gây ảnh hưởng diện tích khoảng 70 ha hoa màu các xã của huyện Châu Đức và khoảng 20 căn nhà bị hư hỏng.

Hiện lãnh đạo của Tổng cục Thủy lợi cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Đức đang tính toán các phương án nhằm khắc phục sự cố trên. Phương án ban đầu được đưa ra là cho lực lượng công binh đưa khoảng 200.000 bao cát để chặn dòng chảy, sau đó tiến hành các biện pháp xây dựng lại đoạn đê bị vỡ.

Tuy nhiên, theo các cơ quan chuyên môn phải chờ nước chảy làm giảm cao trình đến 136,5 m thì mới tiến hành chặn dòng chảy được. Trong khi cao trình nước trong hồ hiện nay là 136,9 m. Như vậy, phải chờ sau 18 giờ (mỗi giờ xả được 12.600 m3 nước) mới đạt cao trình nước 136,5 m trong điều kiện không có mưa lớn. Còn nếu có mưa lớn thì thời gian còn dài hơn.

Tại huyện Tân Thành, ghi nhận tại xã Tân Hòa một trong những vùng trồng rau trọng điểm của tỉnh, cơn mưa kéo dài trong 2 ngày qua đã khiến 80% diện tích rau tại địa phương (khoảng 175 ha) bị hư hỏng, ngập úng nặng và làm vỡ bờ bao ao nuôi cá của 4 hộ dân.

Theo thống kê của Ban Nông nghiệp xã Tóc Tiên, tính đến ngày 3/10, trên địa bàn ấp 6 có hơn 2 ha ao nuôi cá lóc của 4 hộ dân bị vỡ bờ bao, ngập nước, tổng thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Hiện UBND xã Tóc Tiên đang tiếp tục thống kê thiệt hại gửi UBND huyện Tân Thành để tìm cách khắc phục, hỗ trợ cho người dân.

