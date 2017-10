Do mưa lớn diễn ra nhiều ngày nên vẫn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 5/10, mưa ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm dần.

Khu vực Nam Bộ, những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước sông Cửu Long sẽ lên nhanh, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.

Đêm 4/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi kèm khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực ven biển và Nam đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, cảnh báo tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác kèm khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)