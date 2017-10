Nguyên nhân bước đầu xác định có khả năng do chồng ghen nên tạt axit khi vợ đang trên đường đi làm.

Bà Dân đang được cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ phỏng khoảng 35%

Chiều 18/10, công an xã Mỹ yên, huyện Bến Lức (Long An) xác nhận, bà Trần Tuyết Dân (SN 1969, ngụ ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Nguyên nhân bước đầu xác định có khả năng do ông chồng ghen tuông mù quáng nên “gây á” khi vợ đang trên đường đi làm.

Khoảng 5h sáng cùng, bà Dân chạy xe máy đến công ty tư nhân nằm ở khu vực xã Mỹ Yên để làm công nhân. Trên đường đi bà không để ý có ông Trần Văn Bảo Nhân (SN 1947, lớn hơn vợ 22 tuổi, sống chung nhà) chồng bà, chạy xe máy bám theo phía sau.

Khi vào đoạn vắng gần ra đường lộ, ông tăng tốc vượt lên rồi nhanh tay tạt ca axit trúng vào người bà Dân. Người dân địa phương phát hiện nhanh chóng đưa vào lề đường, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu. Tại khoa cấp cứu, bác sĩ xác định, nạn nhân bị phỏng giác mạc mắt trái, bỏng axit vùng mặt, vết phỏng loang rộng trên cổ, ngực, xuống hai chân tỷ lệ khoảng 35%.

Theo bà Dân, gần đây ông Nhân có biểu hiện ghen vô cớ và hay kiếm chuyện gây sự với bà. Dù vậy bà vẫn cố gắng im lặng để giữ hạnh phúc cho gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hải Đường