Một phạm nhân đang thụ án hiếp dâm tại một trại giam ở Nghệ An đã đột ngột tử vong.

Cơ quan chức năng giải thích với người nhà nạn nhân K. ảnh: P.H

Thông tin ban đầu, vào chiều 15.10, phạm nhân H.V.K (32 tuổi, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ lên cơn co giật, tức ngực, khó thở và sùi bọt mép.

Phát hiện sự việc, các cán bộ tại trại giam Nghi Kim thuộc Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện ở tỉnh Nghệ An để cấp cứu.

Tuy nhiên, phạm nhân K. đã tử vong mặc dù được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Sau khi xảy ra sự việc, trại giam đã thông báo đến chính quyền địa phương và người nhà.

Anh Hoàng Văn Hùng (27 tuổi, người thân phạm nhân), cho biết khi nhận tin báo, anh là người đầu tiên đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để xem xét sự việc, tuy nhiên anh K. đã được đưa vào nhà xác và không được tiếp xúc.

Ngay sau đó, nhiều người nhà phạm nhân K. đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Nghệ An yêu cầu được nhìn thi thể anh K. Tuy nhiên chưa được vì chưa tiến hành khám nghiệm tử thi...

Trước đó, ngày 21.9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt H.V.K 10 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". K. đã có vợ và một con gái mới sinh chưa được một tuổi.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ cái chết của phạm nhân trên.

HỒNG QUÂN