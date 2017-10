Bộ phim ngày càng thể hiện sức hút thông qua những tình tiết 'đốn tim' khán giả.

Có thể nói ở thời điểm hiện tại, While you were sleeping (Khi nàng say giấc) đang là “bom tấn” màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Bộ phim đã cán mốc rating 8,9%, chính thức vượt mặt Hospital ship (Chuyến tàu y đức) do Ha Ji Won thủ vai.

Nhiều khán giả nhận định bộ phim chứa những tình tiết vô cùng hấp dẫn, mới lạ khiến người xem không thể rời mắt. Ngoài những cảnh “xoắn não” trong phim, While you were sleeping còn ăn khách bởi những điểm cộng dưới đây.

Bộ đôi diễn viên chính: Chàng “nghiện” selfie, nàng bị... hoang tưởng

Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) và Nam Hong Joo (Suzy) là hai nhân vật có cá tính trái ngược nhau. Jung Jae Chan thích… chụp hình tự sướng đến mức anh chàng có thể chụp ở bất cứ đâu, chụp mọi lúc mọi nơi. Jung Jae Chan đôi khi cũng có những phút giây “ngố tàu” khiến ai cũng phì cười.

Nam Hong Joo có lẽ vì “FA” quá lâu, nên chỉ cần ai đối xử tốt với mình là lập tức suy diễn người ta có tình ý.

Nữ chính thì… hoang tưởng.

Nam chính thì mê… selfie.

Chính vì những cá tính đặc biệt này của cặp đôi nam nữ chính, khán giả mới được những trận cười sảng khoái. Điển hình nhất là lần Nam Hong Joo truy hỏi Jung Jae Chan liệu có phải thích mình không. Anh chàng đã vội vàng phủ nhận đến nỗi… té ghế.

Dàn diễn viên phụ “bá đạo”

Cặp đôi chính đã khác người, dàn diễn viên phụ cũng không chịu “lép vế”. Anh cảnh sát “dị nhân” Han Woo Tak (Jung Hae In) sở hữu năng lực thấy trước tương lai với độ chính xác không thua kém gì cặp đôi chính. Trưởng phòng Choi Dam Dong (Kim Won Hee) tưởng không ngầu mà hóa ra ngầu không tưởng khi giúp công tố viên Jung Jae Chan khởi kiện thành công vụ án đang đi vào ngõ cụt.

Cảnh sát Han Woo Tak đẹp trai, hiền lành xứng danh là “chàng rể quốc dân” trong mắt chị em.

Trưởng phòng Choi Dam Dong trông ngờ nghệch vậy thôi chứ thông minh lắm đấy nhé!

Bên cạnh đó, nữ diễn viên đình đám Kim So Hyun cũng ghi không ít điểm cộng trong mắt khán giả bởi những phân cảnh có cô xuất hiện. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Kim So Hyun chịu làm khách mời lâu đến như vậy.

Kim So Hyun trong một cảnh phim.

Tình mẫu tử của Nam Hong Joo và mẹ

Nam Hong Joo là một cô gái giàu tình cảm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Sau giấc mơ dự báo về cái chết của mẹ, Nam Hong Joo lập tức cắt phăng mái tóc dài để ngăn cản giấc mơ trở thành sự thật. Đây là một trong những phân cảnh bùng nổ diễn xuất của Suzy, khi cô vừa khóc vừa cầm kéo cắt tóc và nói: “Cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ để tóc dài nữa”.

Khán giả cảm động vì tình mẫu tử của mẹ con Nam Hong Joo.

Bộ ba bạn thân tuổi “Rồng”

Tình bạn thân thiết đến từ bộ ba Jae Chan – Hong Joo – Woo Tak cùng sinh năm 88 ghi điểm không ít trong mắt người hâm mộ. Tình bạn bắt đầu từ việc Jung Jae Chan cứu Woo Tak thoát chết. Sau đó Woo Tak cũng sở hữu năng lực “dị nhân” giúp Jae Chan gỡ rối vụ kiện thành công.

Bộ ba tuổi “Rồng” mừng rỡ khi biết tin Jae Chan thắng kiện.

“Soái ca” lỗi thời rồi, bây giờ là thời đại của “Soái nữ”

Trong những bộ phim tình cảm thông thường của xứ Hàn, nam chính sẽ có vô số những hành động khiến phái nữ phát cuồng. Thế nhưng trong While you were sleeping thì ngược lại, nam chính Jung Jae Chan cứ việc ngồi im, mọi thứ hãy để “soái nữ” Nam Hong Joo lo.

Jae Chan chỉ cần dựa vào, cả thế giới cứ để Hong Joo lo.

Cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tác phẩm While you were sleeping trên đài SBS Hàn Quốc vào thứ Tư – Năm hàng tuần.

Nhỏ Xíu