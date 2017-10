Nhạc chuông điện thoại của bạn là gì? Để tạo ra một bản nhạc chuông, cần trải qua nhiều công đoạn hơn những gì chúng ta nghĩ. Nhưng nhiều người dùng điện thoại Android thậm chí còn không nhớ được bản nhạc chuông điện thoại sử dụng hàng ngày.

Phóng viên của báo công nghệ Cnet đã tận mắt chứng kiến những thiết bị dùng để tạo ra những âm thanh trong hàng triệu điện thoại Samsung Galaxy trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc. Những âm thanh đó được thực hiện bởi một nhóm kỹ sư âm thanh tại trung tâm nghiên cứu (R&D) của Samsung ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cũng giống những nhạc sĩ, hằng ngày nhóm kỹ sư này ngồi trong phòng thu và chơi nhạc cụ, mục đích là cố gắng tạo ra những bản nhạc chuông ngọt tai cho người dùng.

Phòng thí nghiệm âm thanh của Samsung là nơi sản xuất ra những giai điệu tuyệt vời

Phòng thí nghiệm âm thanh của Samsung được thành lập gần một thập kỷ trước. Các kỹ sư âm thanh được giao nhiệm vụ thiết kế những giai điệu âm thanh mà chúng ta thường nghe được trên các thiết bị Samsung, bao gồm cả nhạc chuông và âm thanh bàn phím.

Công việc thiết kế âm thanh có thể chỉ mất vài phút hoặc có thể kéo dài đến 6 tháng tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án. Nam Myoung Woo, kỹ sư âm thanh cao cấp của Samsung cho biết. "Quá trình thử nghiệm diễn ra liên tục, bắt đầu từ khâu thiết kế giai điệu âm thanh cho tới khi sản phẩm có mặt trên thị trường".

Nhạc chuông mặc định của Samsung được gọi là "Over the Horizon" và một trong những công việc lớn nhất của nhóm kỹ sư này là làm mới bản nhạc chuông này hàng năm. "Over the Horizon" do Yun Joong Sam, kỹ sư âm thanh chính của Samsung sáng tác và tất cả điện thoại Galaxy cao cấp đều sở hữu bản nhạc chuông này.

Để làm mới bản nhạc chuông đó, nhóm kỹ sư phải bắt tay vào việc tìm kiếm nguồn cảm hứng mỗi năm. Nam Myoung Woo cho biết, chủ đề của Galaxy Note 8 được thiết kế cho thế hệ Millennials (những người sinh từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000). Vì vậy, nhóm đã hợp tác với Jacob Collier, nhạc sĩ 23 tuổi đến từ London và là nhạc sĩ trẻ đã từng đạt giải Grammy.

Nhạc chuông "Over the Horizon" của Samsung

Bất ngờ là việc làm mới bản nhạc chuông này tốn rất nhiều công sức của các kỹ sư âm thanh. Trên Galaxy Note 8, do bút S Pen là điểm đặc trưng của sản phẩm, các kỹ sư âm thanh của Samsung đã quyết định kết hợp nghệ thuật gõ bút (sử dụng cây bút gõ lên bàn) để tạo ra những nhịp điệu bổ sung vào danh sách nhạc chuông.

Nhóm kỹ sư đã nghĩ đến những âm thanh mà cây bút có thể tạo ra và tìm kiếm một xu hướng cho thế hệ Millennials trong nền văn hoá âm nhạc. Họ đã hợp tác với nghệ sĩ đánh bút Choi Jinyoung và beatboxer 2TAK, cũng như nhạc sĩ và nhà sản xuất Tadashi Takatsuka (còn được gọi là Tucker) để tạo ra một loạt các nhạc chuông mới mà Samsung gọi là danh sách nhạc "pen and beat".

Tất cả giai điệu âm thanh của nhóm kỹ sư âm thanh Samsung đều được thu tại căn phòng này

Bên cạnh nhạc chuông, nhóm kỹ sư còn tạo ra âm thanh chụp ảnh bằng camera điện thoại, âm thanh trên Samsung Pay, âm thanh khi bút S Pen viết trên Galaxy Note và nhiều âm thanh khác. "Trong quá trình tạo âm thanh, các kỹ sư âm thanh tìm cách để kết nối cảm xúc với người dùng", Nam Myoung Woo nói.

Bằng cách tái tạo các âm thanh của máy ảnh NX20 của Samsung, thẻ ghi nợ va chạm vào nhau, tiếng bút chì tô vẽ trên giấy, Nam Myoung Woo hy vọng chúng ta sẽ nhớ lại thời kỳ trước khi có điện thoại thông minh, cũng như nhiều thiết bị được gói gọn trong chiếc túi người dùng.

Mặc dù họ đã rất nỗ lực để tạo ra những giai điệu âm thanh cho điện thoại, nhưng ngày nay nhiều người dùng đều đặt điện thoại ở chế độ im lặng suốt cả ngày. Tuy nhiên, chúng ta phải đồng ý rằng các kỹ sư âm thanh đã góp phần làm cho điện thoại trở nên sống động hơn.

Cuối cùng, nếu bạn dự định đặt Note 8 ở chế độ im lặng, hãy dành vài giây gợi nhớ đến sự chăm chỉ của các kỹ sư âm thanh Samsung. Nhỡ đâu bạn sẽ yêu thích các sáng tác của họ thì sao.

Tài Lâm