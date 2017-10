Do ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh nên từ ngày 18/10 đến hết ngày 19/10 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 3 giờ 30 phút ngày 18/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ở phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 13-15 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Nam Trung Bộ.

Ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh nên từ ngày 18/10 đến hết ngày 19/10 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Do chịu ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc cường độ trung bình nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi phổ biến từ 70-100mm/đợt, riêng Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt; Các tỉnh phía Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa từ 70-150mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo ngày 18/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 25 -28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Thành phố Hà Nội nhiều mây, ít mưa, trời lạnh, trưa và chiều 18/10 sẽ có khoảng hửng nắng, nhiệt độ ấm hơn tăng hai độ so với ngày 17/10, khoảng 26 độ C. Thành phố Điện Biên Phủ mát mẻ, nhiệt độ cao nhất 27 độ C; thành phố Hải Phòng đón gió biển nên mưa ngắt quãng trong buổi sáng, trưa chiều mưa giảm dần nhiệt độ không vượt quá 24 độ C, trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C./.

