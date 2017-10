Đêm 23/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh nhưng cường độ không quá mạnh nên nền nhiệt miền Bắc chỉ giảm nhẹ khoảng 2-3 độ C so với ngày 22/10.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 23/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh nhưng cường độ không quá mạnh nên nền nhiệt miền Bắc chỉ giảm nhẹ khoảng 2-3 độ C so với ngày 22/10. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Dự báo đêm 23/10, phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 -26 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Nam Bộ vẫn chủ đạo nhiều mây, chiều 23/10 có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng trong cơn dông xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Trong ngày 23/10, triều cường tại trạm Cần Thơ trên sông Cần Thơ, trạm Mỹ Thuận tại Vĩnh Long sẽ xuống báo động 3; ngày 24/10 xuống báo động 2 và sẽ tiếp tục xuống tiếp, riêng trạm Phú An trên sông Sài Gòn xuống chậm hơn, 2 ngày tới vẫn cao trên báo động 3 và có thể gây ngập vùng trũng thấp./.

Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)