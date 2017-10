Tất cả đều có lý do của nó và nỗ lực là điều quan trọng nhất để các tín đồ Việt Nam 'dắt tay' nhau chễm trệ trên ,mục phong cách đường phố của các trang tạp chí danh giá.

Stylist Kye Nguyễn

Tuần lễ thời trang Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm của các tín đồ thời trang trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngay ngày đầu tiên "xuất quân" các tín đồ Việt đã nhanh chóng chiếm trọn bảng phong thần thời trang với phong cách đường phố ấn tượng của các tạp chí lớn, trong đó có Vogue. Thế nhưng, làm cách nào mà họ có thể tỏa sáng trên đường phố Seoul và lọt vào mắt xanh của những nhiếp ảnh gia của tạp chí thời trang?

Kye Nguyễn: Sáng tạo, độc đáo hoặc đơn giản là nổi bật với tất cả

Để thu hút nhiếp ảnh gia tại Hàn, điều đầu tiên các bạn cần là một set đồ thời trang với sự sáng tạo, độc đáo hoặc đơn giản là nổi bật với tất cả. Là người theo đuổi style Hàn Quốc lâu năm nên Kye hiểu và ước tính được các fashionista sẽ ăn mặc như thế nào từ đó mình sẽ sáng tạo và kết hợp sao cho có cái tôi cá nhân khác biệt nhất.

Với rất nhiều bí quyết, Kye lần đầu tới Seoul đã nhanh chóng trở thành nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm

Hình ảnh của Kye trên Vogue Ý

Tự tin thể hiện cá tính và thần thái luôn phải trong trạng thái "diễn sâu"

Tiếp đến là thần thái, bạn phải ở trong trạng thái "diễn sâu" nhất có thể ở mọi khoảnh khắc để thu hút nhiếp ảnh. Chỉ cần liếc thấy một máy ảnh hay một chiếc điện thoại, hãy tự hiểu ý mà tự posing (tạo dáng) và diễn xuất tự nhiên lại vừa chất nhất có thể. Photo nước ngoài thường lịch sự, nếu họ thấy bạn quá bận rộn họ sẽ không xin chụp. Nên hãy di chuyển chậm rãi trên đường để photo dễ bắt chuyện và xin phép bạn chụp hình.

Tiếp đến là mình phải xác định được đâu là nơi có nhiều photo đang tác nghiệp nhất để tiến tới gần. Ngoài ra việc giao tiếp, sự thân thiện cũng là một bí quyết. Và kể cả khi một photo chụp cho bạn thì việc giao tiếp ánh mắt với đám đông còn lại cũng là một chiến thuật.

Diệp Linh Châu: Hãy chơi màu sắc một cách thật vui

Nếu muốn làm chủ thể nổi bật trong bức tranh thì bạn phải biết cách để ý đến những chi tiết còn lại. Tại Fashion Week nào cũng có vô số người mặc đẹp. Thế nên để được chú ý thì nhất định phải tạo ra được sự khác biệt. Hơn nữa, giới thời trang thế giới rất thích những bộ trang phục thể hiện được cái tôi thú vị và sự sáng tạo của người khác. Đôi khi chỉ là quần áo đẹp không thôi thì vẫn chưa đủ. Thế nên, tới Seoul Fashion Week, Châu chọn thể hiện tính cách độc đáo của mình là chính.

Diệp Linh Châu khá bất ngờ khi cô được xuất hiện trên Vogue

Hãy luôn giữ tâm trạng vui tươi để chọn trang phục với những sắc màu nổi bật như cô nàng

Phần lớn khách tham dự Fashion Week mặc rất đơn giản và nhẹ nhàng, an toàn. Họ chú tâm tới chất liệu và phụ kiện. Nếu muốn nổi bật thì một trong những cách đơn giản nhất là chơi màu sắc. Mọi người đã có thể thấy là một số nhân vật như Kye hay Vũ Thảo My, Jolie Nguyễn diện đồ đổ nổi bật đã được chú ý ra sao trong những ngày đầu.

Còn bản thân Châu lại mặc đồ đi Seoul theo tâm trạng, lần này tới Hàn Quốc rất vui nên cố tình chọn trang phục có sắc màu sáng và layering nhiều lớp... không ngờ lại trở thành bí quyết để lên Vogue dễ dàng.

Hữu Anh Zoner: Phải kết hợp đồ điên điên một chút

Bí quyết đó là mặc những mẫu thiết kế cũng như phụ kiện bắt mắt có khi là hơi điên một chút. Lựa chọn trang phục có nhiều chi tiết trang trí vì xu hướng thế giới đang là more and more (nhiều và nhiều hơn nữa).

Hữu Anh Zoner ngày đầu "chào sân" đã lên Vogue danh giá

Thành công mỉm cười với anh trong những ngày tiếp theo

Cá tính với những trang phục do anh thiết kế để tự tin sải bước trên đường phố Hàn Quốc

Đây chính là tuyệt chiêu để cứ diện trang phục nào là các "gà chiến" Việt Nam lại lên Vogue lần đó. Nếu bạn có ý định tham gia các Tuần lễ thời trang trong thời gian tới, nhất định hãy bỏ túi những bí quyết này để lọt vào mắt xanh của những nhiếp ảnh gia tạp chí thời trang đình đám. Chúc các bạn thành công!

Nhã Phong