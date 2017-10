Khi gia đình nhận được tin báo tới nơi thì người mẹ mang thai 3 tháng đã tử vong, còn con gái 20 tháng tuổi đang nguy kịch trong phòng một nhà nghỉ ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng ngày 18-10, thông tin từ Công an xã T.N., huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng do mâu thuẫn gia đình khiến người mẹ và con gái 20 tháng tuổi tử vong do uống thuốc diệt chuột.

Mâu thuẫn chuyện gia đình, chị V.T.T.T. đã quyên sinh cùng con gái 20 tháng tuổi

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng sớm ngày 17-10, gia đình nhận được hung tin chị V.T.T.T. (SN 1987, ngụ xã T.N.) tự tử ở một nhà nghỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa cùng con gái 20 tháng tuổi tên L..

"Hiện chúng tôi cũng chưa rõ chị T. tự tử ở nhà nghỉ nào. Tuy nhiên, khi gia đình nhận được tin tới nơi thì chị T. đã tử vong, cháu L. đang rất nguy kịch nên đã đưa đi Hà Nội cấp cứu, nhưng đến khoảng 10 giờ ngày 17-10, cháu L. đã không qua khỏi"- một lãnh đạo Công an xã T.N. thông tin.

Theo Công an xã T.N., nguyên nhân dẫn tới việc chị T. tự tử cùng con gái có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. "Chị T. quê ở huyện Triệu Sơn, lấy chồng người địa phương, 2 vợ chồng đã có 2 con (1 trai, 1 gái) nhưng đã ly thân lâu nay. Vừa qua, chị T. có về nhà bố mẹ chồng xin phép được dẫn con trai lớn (khoảng 7 tuổi) đi chơi thì xảy ra sự việc trên. Bé trai không uống thuốc nên thoát chết"- vị công an xã cho biết thêm.

Người thân của chị T. cho biết, trước khi quyên sinh, chị T. đang mang thai 3 tháng.

Được biết, chồng chị T. là anh N.V.C. (SN 1982), là một cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước, công tác tại tỉnh Bắc Giang. Chị T. ở nhà làm công nhân một công ty may trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ người mẹ mang thai và con gái tử vong trên đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Th.Tuấn