Những trò lố của bà Lôi Bính Hiệp khiến Can Lộ Lộ bị ảnh hưởng lây và dư luận càng ra sức tẩy chay cô.

Mẹ Can Lộ Lộ

Mẹ Can Lộ Lộ - bà Lôi Bính Hiệp - là người giúp cô nổi tiếng nhưng cũng là người khiến cô lao đao khi nhận lệnh cấm bởi những chiêu trò phản cảm.

Ba mẹ con Can Lộ Lộ thời mới nổi.

Năm 2011, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với clip khỏa thân kén rể do chính mẹ ruột một nữ diễn viên vô danh đăng tải lên mạng. Lý do được bà mẹ này đưa ra là sợ cô con gái cưng "chết già". Thời điểm đó, Can Lộ Lộ 26 tuổi. Ngay lập tức, tên tuổi Can Lộ Lộ "nổi như cồn" và trở thành mỹ nữ đắt show sự kiện nhất lúc bấy giờ.

Từ khi nổi tiếng, bà Lôi Bính Hiệp luôn "kè kè" sát cánh bên cô con gái nóng bỏng. Thậm chí, trong các chương trình truyền hình, mẹ Can Lộ Lộ còn hướng dẫn con gái các tư thế chụp ảnh sao cho gợi cảm nhất, khoe được... da thịt nhiều nhất. Phản cảm nhất phải kể tới bộ ảnh khỏa thân của mỹ nữ sinh năm 1985.

Được biết đây là ý tưởng của bà Lôi Bính Hiệp. Trong khi cô con gái ngồi trên ghế sofa, bà Lôi dùng hai bàn tay che hờ vòng một của Can Lộ Lộ. "Ăn theo" ý tưởng độc đáo từ bộ ảnh của con gái, bà Lôi cũng tự tin... chụp ảnh khỏa thân đăng lên mạng.

Để giúp con gái nổi tiếng, bà Lôi tạo ra nhiều chiêu trò phản cảm, lố bịch.

Không chỉ dàn dựng những chiêu trò gây phản cảm, mẹ Can Lộ Lộ còn sử dụng mọi chiêu trò gây chú ý trên truyền hình như khám ngực cho con gái, chửi mắng, tát con ngay trên sóng truyền hình, đấu khẩu với khán giả hay tự quay những clip với phong cách quái dị. Có thể nói, Can Lộ Lộ hư cũng bởi tại mẹ, dính tai tiếng ăn mặc phản cảm cũng do mẹ ruột dàn dựng kịch bản.

Ngoài dạy hư và làm mất mặt Can Lộ Lộ, bà Lôi còn kéo theo cô con gái thứ - Can Mao Mao - gia nhập showbiz với con đường khoe thân tương tự chị gái.

Ngán ngẩm với những chiêu trò của mẹ con Can Lộ Lộ, dư luận Trung Quốc cùng đồng lòng tẩy chay, đòi "đuổi" cô ra khỏi showbiz. Tháng 9.2013, Can Lộ Lộ được xuất hiện trên trang bìa tạp chí FHM Singapore. Tuy nhiên, vì bị mọi người kịch liệt phản đối, FHM phải rút lại toàn bộ ấn phẩm. Lúc này, mỹ nhân họ Can cũng bị cấm xuất hiện trên nhiều đài truyền hình.

Gia đình Can Lộ Lộ đi chùa cầu nguyện, ăn chay sau scandal bị cấm diễn.

Sau 4 năm, cuộc sống hiện tại của mẹ con Can Lộ Lộ thay đổi khá nhiều. Nếu Can Lộ Lộ kín tiếng, ăn mặc theo phong cách quyến rũ, gợi cảm khác hẳn với hình ảnh khoe khoang, phản cảm trước đây thì bà Lôi cũng nhận được nhiều thiện cảm khi thường xuyên cùng con gái lên chùa, ăn chay, cầu nguyện.

Mẹ Trương Thiều Hàm

Trương Thiều Hàm và mẹ ruột trở thành "kẻ thù" của nhau vì bất đồng về tài chính năm 2008. Thậm chí, lúc đó, mẹ Trương còn cho rằng, con gái đã đuổi mình ra khỏi nhà chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc. Sau khi từ Canada trở về, Trương Thiều Hàm nhận trả lời phỏng vấn và cho biết, cô chưa bao giờ đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà.

Trương Thiều Hàm hiện tại (ảnh trái) và mẹ ruột cô thuở còn chung một nhà.

"Tôi không dám khẳng định, mình là một đứa con hoàn hảo nhưng ít nhất, tôi cũng đã cố gắng hết sức để thực hiện thật tốt vai trò của một cô con gái”, nữ ca sĩ xứ Đài nức nở nói.

Sina cho hay, trong suốt 8 năm ca hát, Trương Thiều Hàm chưa bao giờ được cầm tiền mình làm ra. Tất cả số tiện nhận được đều chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ cô. Nhiều người cho rằng, Trương Thiều Hàm muốn ra riêng và tự quản lý tiền bạc mới dẫn tới mâu thuẫn với mẹ ruột.

Mẹ Trương Bá Chi

Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và mẹ ruột - bà Davies Shally - không mấy tốt đẹp. Mẹ ruột "ngọc nữ Hong Kong" trải qua nhiều đời chồng và cũng có nhiều con riêng. Trương Bá Chi một trong ba người con của bà với người chồng thứ 2 vốn là một dân giang hồ có tên Trương Nhân Dũng. Dù sống túng thiếu song bà Davies Shally chưa bao giờ có ý định xin con gái chu cấp tiền sinh hoạt.

Cuối năm 2016, bà Davies Shally nhận lời đóng phim gán mác 18+ có tên Kỳ dị. Giữa tháng 3 vừa qua, mẹ Trương Bá Chi nhận lời làm thu ngân tại một cửa hàng bánh ngọt. Dù thu nhập không cao song bà Davies Shally hài lòng với cuộc sống hiện và không muốn làm phiền con gái mình.

Mẹ Mai Diễm Phương

Dù qua đời đã lâu song mối quan hệ giữa Mai Diễm Phương và mẹ ruột vẫn trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận. Bà Đàm Mỹ Kim - mẹ Mai Diễm Phương - hiện 92 tuổi nhưng phải sống cảnh vô gia cư vì nghiện cờ bạc. Lúc sinh thời, nữ danh ca sinh năm 1963 và mẹ không mấy hòa hợp về tính cách.

Mai Diễm Phương lúc sinh thời (ảnh trái), mẹ ruột cô ôm di ảnh con gái khi bị đòi nhà.

Vì ham mê cờ bạc, bà Đàm từng nhiều lần lấy tiền con gái đi cá cược. Nói về mẹ, Mai Diễm Phương từng đau đớn cho biết: "Bị bạn bè lừa tôi không cảm thấy quá đau lòng mà chỉ trách bản thân không biết nhìn người. Nhưng bị người nhà lừa gạt, tôi rất khổ tâm".

Sau khi qua đời, Mai Diễm Phương để lại di chúc thành lập một quỹ từ thiện. Mỗi tháng, quỹ này sẽ trích 70.000 HKD (tương đương 195 triệu đồng) cho mẹ ruột cô. Còn bất động sản, cô để lại cho người bạn thân Lưu Bồi Cơ. Uất ức vì con gái không để lại tài sản cho mình, bà Đàm nhiều lần đệ đơn ra tòa nhằm giành tài sản của con gái nhưng đều bị bác bỏ.

Mẹ Thái Thiếu Phân

Vợ chồng Thái Thiếu Phân (ảnh trái) và người mẹ nghiện cờ bạc.

Thái Thiếu Phân từng có ý định tự tử khi bị mẹ ruột chèn ép đóng phim nóng và làm việc "bục mặt" để trả nợ cho mẹ vì nghiện cờ bạc. Mẹ Á hậu Hong Kong 1991 là một người phụ nữ rất thực dụng, chỉ mải mê cờ bạc và không quan tâm đến con cái. Vì thói đam mê cờ bạc, có bao nhiêu tiền mẹ Thái Thiếu Phân đều "nướng" vào sòng bạc. Khi số nợ ngày càng tăng cao, Thái Thiếu Phân phải gạt nước mắt đóng phim 18+ kiếm tiền cho mẹ trả nợ.

Chỉ đến khi bị xã hội đen đòi nợ, mẹ ruột bỏ trốn, cô mở họp báo tuyên bố từ mặt mẹ và không còn liên quan đến những món nợ do bà để lại. Cô còn nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử để chấm dứt chuỗi ngày bất hạnh này nhưng nhờ sự động viên của bạn bè cũng như ý chí mạnh mẽ, Thái Thiếu Phân đã đứng dậy làm lại từ đầu.

Hiện tại, mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột đã cải thiện phần nào.