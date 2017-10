Irina đặc biệt thích Jiu-Jitsu bởi nó giúp cô rèn luyện được sự linh hoạt, dẻo dai và cảm thấy cơ thể được thử thách liên tục.

Irina Shayk vừa thực hiện bộ ảnh quảng cáo đầy kích thích cho thương hiệu nội y Intimissimi

Mới đây, tình cũ của C.Ronaldo - Irina Shayk, người hiện đang là bạn gái của nam tài tử Bradley Cooper và mẹ của cô con gái chung giữa họ tên Lea, đã xuất hiện đầy gợi cảm trong một bộ ảnh quảng cáo cho hãng nội y Intimissimi đến từ Ý.

Trong những hình ảnh được “nhá hàng”, chân dài người 31 tuổi trông vô cùng quyến rũ và săn chắc, không có dấu hiệu gì của một “bà mẹ bỉm sữa”. 6 tháng sau sinh có thể là khoảng thời gian đủ để những người bình thường hồi phục cơ thể và giảm được chút ít cân nặng, nhưng trên thực tế thì với Irina Shayk, ngay sau khi hạ sinh bé Lea chưa đầy 1 tháng, cô đã khiến dân tình kinh ngạc khi khoe vóc dáng đẹp hơn cả thời con gái qua những shoot ảnh nóng bỏng.

Vậy bí quyết của mỹ nhân xứ bạch dương nằm ở đâu?

Đẹp từ trong gen

Irina Shayk từng chia sẻ với tạp chí Women's Health rằng cô thuộc tuýp phụ nữ mà cơ thể có khả năng trao đổi chất rất tốt. Đó là lý do mà cô thường ăn khá nhiều nhưng ít bị tăng cân hơn so với các đồng nghiệp. Thời gian còn sinh sống ở Nga, cô thậm chí còn bị nghiện món bánh pancake, thịt viên và sủi cảo do bà ngoại làm, trong khi với các cô gái khác, ăn như vậy chỉ có nước béo ục béo ịch.

Tuy nhiên, khi đã trở thành người mẫu, tình cũ của C.Ronaldo cũng học cách ăn những thực phẩm nhẹ nhàng hơn cho dạ dày. Cô thường ăn salad, các loại súp, cá hấp hoặc rau nướng..., đều là những thực phẩm cung cấp đầy đủ vitamin nhưng lại không giúp vòng bụng tăng dần đều.

Võ thuật và boxing

Dù cardio được biết tới là các bài tập giúp đốt mỡ hiệu quả nhưng nó không chiếm được cảm tình của Irina Shayk. Thay vào đó, cô tập Jiu-Jitsu hay còn gọi là nhu thuật Brazil và boxing. Irina đặc biệt thích Jiu-Jitsu bởi nó giúp cô rèn luyện được sự linh hoạt, dẻo dai và cảm thấy cơ thể được thử thách liên tục cho tới những giới hạn cao nhất. Mỗi tuần, người đẹp sẽ tập môn này 4 lần nếu đang ở tại nhà ở New York.

Tập luyện với bất cứ vật dụng nào bên cạnh

Là người thường xuyên phải di chuyển khắp thế giới nên không phải lúc nào bà mẹ siêu mẫu cũng có thời gian lui tới phòng tập hay tập Jiu-Jitsu thỏa thích. Những khi ở khách sạn hoặc thậm chí ở trường quay, Irina Shayk sẽ tận dụng ngay những vật dụng có sẵn bên cạnh để rèn luyện cơ thể. Đó có thể là một chiếc bàn, chiếc giường hay thậm chí là những chiếc gối...

Vẻ đẹp mặn mà và săn chắc của Irina Shayk ở tuổi 31

