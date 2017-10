'Chưa bao giờ nghe hát mà căng thẳng thế này. Xin giới thiệu, ca sĩ Tuấn Anh của chúng ta không biết đến từ Thái Lan hay Lào', MC nói.

Tối thứ 7 hàng tuần, Little Big Shots Việt Nam - Mặt trời bé con lại mang đến cho khán giả bất ngờ bởi sự thông minh, tinh nghịch cùng những biệt tài đặc biệt từ các thí sinh nhí.

Trong tập 5 diễn ra tối qua (7/10) là các mặt trời bé con: siêu đầu bếp nhí Kicha (7 tuổi) đến từ Ấn Độ với niềm đam mê lớn lên nấu ăn cho người ngoài hành tinh; Ánh Ngọc (9 tuổi, Hà Nội) khiến MC Lại Văn Sâm bất chấp độ tuổi "so găng" cùng tập Yoga; thần đồng ca trù Thục Trinh với quyết tâm đưa môn nghệ thuật truyền thống này vươn ra thế giới; Gia Bảo với khả năng chơi đàn piano và nhảy múa cuốn hút người xem.

Đặc biệt trong số phát sóng mới đây, cậu bé Tuấn Anh (6 tuổi) đến từ TP HCM khiến MC Lại Văn Sâm và khán giả trường quay thích thú với biệt tài nói tiếng Anh như... tiếng Thái.

Cậu bé Tuấn Anh (6 tuổi) khiến khán giả thích thú với khả năng nói tiếng Anh như... tiếng Thái.

Xuất hiện tại sân khấu Mặt trời bé con, Tuấn Anh gây ấn tượng với ngoại hình "hạt tiêu", hàm răng sún, tóc vuốt keo. Đặc biệt cậu bé đã "hớp hồn" khán giả trước những câu chuyện hài hước và biểu cảm đáng yêu trên gương mặt.

Tiết lộ bản thân có thể làm người mẫu, Tuấn Anh đã nhận lời "thách thức" từ MC Lại Văn Sâm, trổ tài đi catwalk. Bên cạnh đó, cậu bé còn mang đến khán giả trường quay một câu chuyện ý nghĩa có tựa đề "Giá trị thật sự". Giọng kể có phần hơi "ngọng ngịu" nhưng chân thật, thí sinh nhí đã mang đến tiếng cười thoải mái cho mọi người.

Tuấn Anh đã mang đến khán giả trường quay những câu chuyện thú vị.

Ngoài những biệt tài kể trên, Tuấn Anh bật mí còn có năng khiếu ca hát. Sau đó, cậu bé đã tặng khán giả ca khúc bằng tiếng Anh Let it go, khiến MC Lại Văn Sâm phải "căng tai" lên nghe còn khán giả cười phấn khích.

Nhận xét về tiết mục của thí sinh nhí, MC 67 tuổi hóm hỉnh: "Chưa bao giờ nghe hát mà thấy căng thẳng như này. Xin giới thiệu với mọi người, ca sĩ Tuấn Anh của chúng ta không biết đến từ Thái Lan hay Lào vì tiếng bài hát giống với hai nước này quá".

Trước những thắc mắc của nhà báo Lại Văn Sâm, Tuấn Anh hồn nhiên đáp: "Con là người miền Nam nhưng con học tiếng Anh", khiến MC "đứng hình" không thể nói gì thêm.

Tuấn Anh khiến MC Lại Văn Sâm và khán giả thích thú với khả năng nói tiếng Anh đặc biệt.

Tiết lộ sở thích là hát, làm MC, người mẫu nhưng Tuấn Anh khiến ai nấy đều bất ngờ khi cho biết lớn lên em muốn trở thành bác sĩ hay đầu bếp nấu ăn giỏi. Bởi cậu bé muốn được chữa trị, mang cho mọi người sức khỏe. Suy nghĩ mang ý nghĩa thiết thực của cậu bé 6 tuổi khiến khán giả trường quay khâm phục.

Tập 5 Little Big Shots Việt Nam - Mặt trời bé con sẽ trở lại với khán giả vào 20h ngày 14/10.

Hải Vân

Theo Vietnamnet