Nhóm thanh niên đi hát karaoke nhưng mâu thuẫn rồi xảy ra hỗn chiến trước cửa quán, một người bị đâm tử vong.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ cái chết của nam thanh niên xảy ra tại quán karaoke Victory ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Nạn nhân được xác định là Đặng Đình Tiệp (35 tuổi, trú xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Khu vực nơi xảy ra xô xát dẫn đến án mạng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 19/10, tại cửa quán karaoke Victory, anh Tiệp bị một số thanh niên lao vào đánh đấm, rồi bị đâm vào mạng sườn bên phải. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nhưng do vết thương nặng nạn nhân tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương có mặt khám nghiệm hiện trường. Theo điều tra ban đầu, nghi can đâm anh Tiệp là Phạm Đình Cường (24 tuổi, ở xã Lương Điền, Cẩm Giàng). Cường và anh Tiệp đi hát karaoke cùng nhau. Khi thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.

Ông Vũ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Tân Trường cho biết: “Tối 19/10, nhóm thanh niên hát karaoke tại quán Victory. Đến hơn 23h, chủ quán Karaoke phát hiện họ có lời qua tiếng lại nên mời khách ra về. Sau đó nhóm này gồm 5 - 6 thanh niên đi ra cửa và xảy ra hỗn chiến”.

Theo ông Thuận, quán karaoke có lắp camera nên đã giúp cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ án và xác định được nghi can.

Định Nguyễn