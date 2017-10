Trước giờ diễn ra show thời trang tối ngày 13/10, tại TP.HCM, các người mẫu tranh thủ duyệt chương trình vào chiều ngày 12/10. Dàn mẫu lưỡng tính tập luyện với tinh thần hăng say, nhiệt huyết.

Tối 12/10, dàn người đẹp, chân dài đình đám gồm Nam Em, Á hậu Lệ Hằng, Lê Thúy, Chà Mi, Trà My, Kim Dung,… đã xuất hiện tại buổi tập luyện, chuẩn bị cho show diễn The Dreamers - Những kẻ mộng mơ sẽ diễn ra vào tối 13/10. Ngoài những chân dài đình đám làng giải trí, không ít người mẫu lưỡng tính cũng có cơ hội xuất hiện trên sàn diễn.

The Dreamers - Những kẻ mộng mơ là đêm diễn tôn vinh lãnh Mỹ A - loại vải truyền thống của dân tộc đang có nguy cơ thất truyền. Đêm diễn sẽ mang đến cho khán giả hơn 100 bộ trang phục do 4 NTK: Hằng Nguyễn, Minh Công, Huỳnh Tiên và Juun Đăng Dũng thực hiện. Trong ảnh, Nguyễn Oanh luyện tập.

Chương trình sẽ chia làm 3 phần gồm: Trang phục truyền thống, trang phục ứng dụng và trang phục dạ hội. Với The Dreamers, lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả tham dự một show thời trang không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế độc đáo từ lãnh Mỹ A mà còn được thưởng thức bằng cả 4 giác quan “xem, nghe, sờ và ngửi”.

Một người mẫu lưỡng tính diện trang phục cá tính, không ngại thể hiện những sải bước của mình trên đôi giày cao gót. Trước đó, anh từng gây chú ý ở vòng casting show diễn với ngoại hình dễ bị nhầm lẫn là con gái.

Ở hậu trường tập luyện, nam người mẫu này tỏ ra khá chăm chỉ catwalk, chịu khó theo dõi các người mẫu nữ sải bước để học hỏi. Anh còn tự tin mang giày cao gót để thể hiện những bước đi như đạo diễn catwalk yêu cầu.

Đôi giày cao gót không làm khó nam người mẫu này khi anh thể hiện những bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát như nữ giới.

Một người mẫu lưỡng tính khác để tóc dài nhuộm trắng, trang phục hợp mốt. Anh là gương mặt quen của nhiều sàn diễn thời trang. Khi trình diễn, anh thể hiện sự chuyên nghiệp và uyển chuyển không thua kém các nữ người mẫu khác. Thậm chí, nhiều người còn không nhận ra giới tính của người mẫu khi anh sánh bước bên các cô gái.

Trong ảnh, Nguyễn Oanh thể hiện phong thái chuyên nghiệp. Chân dài trưởng thành từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model được khen ngợi về chiều cao nổi bật, song cô chưa thật sự linh hoạt trong việc thay đổi phong cách để phù hợp với những concept trang phục khác nhau.

Buổi tập còn có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc trong các chương trình The Face, Vietnam’s Next Top Model như Chà My - Á quân Vietnam’s Next Top Model 2017 phiên bản All star, Trà My - Á quân Vietnam’s next top model 2011, Quỳnh Châu - Vietnam’s Next top Model 2014….

Lệ Hằng trong trang phục thoải mái, dẫn đầu dàn người mẫu.

Nam Em thân thiết cùng Lệ Hằng ở buổi tập.

Sau cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2017, phiên bản All Star, Chà Mi đắt show thời trang hơn, cô cũng được ưu ái trình diễn ở các vị trí đẹp của nhiều show lớn.

Vân Lương