Chiếc xe của ca sĩ Hồ Ngọc Hà chọn mua thuộc phiên bản Zegna, thiết kế nội thất mang tính cá nhân hóa, trị giá trên thị trường vào khoảng 7 tỷ đồng.

Là ngôi sao hạng A trong làng giải trí Việt cùng với khối tài sản kếch sù, mới đây Hồ Ngọc Hà lại gây sốc khi “tậu” về cho mình một chiếc sedan hạng sang Ghibli S Q4 2017 đậm chất Ý đến từ thương hiệu “cây đinh ba” Maserati.

Chiếc xe mà nữ ca sĩ chọn mua thuộc phiên bản Zegna, trị giá trên thị trường vào khoảng 7 tỷ đồng.

Để tạo sự khác biệt so với các mẫu xe khác đang lăn bánh trên đường, Hồ Ngọc Hà đã đặt riêng gói nội thất đặc biệt mang tính cá nhân hóa với toàn bộ mặt ghế ngồi và lưng tựa, mảng cửa xe, phủ trần xe và tấm che nắng được bọc da cao cấp kết hợp lụa dệt từ 100% sợi thiên nhiên.

Về thiết kế, Maserati Ghibli S Q4 mang diện mạo gọn gàng, đậm chất thể thao, được phát triển dựa trên “đàn anh” Quattroporte thế hệ thứ 6. Phần đầu phía trước là bộ lưới tản nhiệt lớn với logo cây đinh ba đặc trưng gắn chính giữa bao quanh bởi viền kim loại mạ crom sang trọng, giữa là hàng loạt các nan kim loại xếp hình dọc.

Nằm dưới hệ thống tản nhiệt là hệ thống hút gió và cản trước trải dài nằm ngang hết sức mới lạ. Nắp ca-pô với các đường gân dập nổi mang tính khí động học.

Cụm đèn pha sử dụng bóng Xenon trung tâm đi kèm là dải LED chiếu sáng ban ngày đều có màu xanh trắng hiện đại, ngoài ra nó còn có những “vảy rồng” được làm bằng kim loại mạ crôm liền mạch trong hốc đèn dạng “mắt xếch” khá tinh tế và đẹp mắt.

Ở phía sau, Maserati Ghibli S Q4 2017 có phần mui dài cùng phần đuôi khá giống với kiểu một chiếc coupe. Cặp ống-xả đôi bằng kim loại sáng đối xứng hai bên, ăng ten dạng vây cá tinh tế.

Maserati Ghibli S Q4 2017 có kích thước tương đối lớn so với các xe cùng phân khúc, với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 4970 x 2.100 x 1.455 (mm) và chiều dài cơ sở lên tới 3.000mm.

Về nội thất, Maserati hợp tác với Ermenegildo Zegna, thương hiệu thời trang Ý nổi tiếng và lâu đời hơn 100 năm. Vì thế, sự tinh túy, niềm đam mê đặc trưng Italy đã được thể hiện ngay trong từng chi tiết từ lựa chọn chất liệu da cao cấp đến cả những đường chỉ viền sắc sảo.

Loại lụa Zegna được nghiên cứu và chế tạo với công nghệ hiện đại giúp tăng khả năng chống hao mòn, chống trầy, chống tia UV và chống bẩn. Số lụa Zegna sử dụng trong một chiếc xe Maserati khoảng 12 mét, gấp 4 lần so với số lượng lụa dùng cho một bộ vest nam.

Khu vực bảng điều khiển với vô lăng 3 chấu thể thao cùng cặp lẫy chuyển số thiêt kế bằng nhôm nằm riêng biệt, tích hợp các phím chức năng như tăng giảm âm lượng, lựa chọn chương trình giải trí, thoại rảnh tay…

Đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ với 2 đồng hồ tròn thể hiện vòng tua máy và vận tốc của xe. Bên cạnh là một màn hình trung tâm DVD cảm ứng dạng Maserati Touch Control 8,4 inch, tích hợp định vị GPS và có bản đồ dẫn đường miễn phí tại Việt Nam (được cung cấp bởi Garmin), cổng kết nối radio, CD/DVD, SD/USB/AUX/Bluetooth…

Hệ thống giải trí với dàn âm thanh 8 loa 280W, song người dùng có thể nâng cao trải nghiệm với giàn âm thanh sống động 10 loa Harman Kardon với công suất 900W. Bên cạnh đó, Maserati Ghibli S Q4 2017 được trang bị chìa khóa thông minh cùng hệ thống khởi động tiện lợi Keyless Go, nhấn nút khởi động không cần chìa.

Về sức mạnh, Maserati Ghibli S Q4 2017 là khối động cơ xăng Twin Turbo V6 (60 độ) 3.0L, sản sinh công suất 410 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại 5.500 vòng/phút. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5.0 giây và đạt vận tốc tối đa 284 km/h.

Mẫu sedan hạng sang của Ý có mức tiêu nhiên liệu đáng kinh ngạc ở mức 8.9 – 9.7l/100km đường hỗn hợp. Ghibli S Q4 được trang bị hộp số ZF tự động 8 cấp trọng lượng nhẹ, có độ chính xác cao khi chuyển số và được điều khiển bằng phần mềm có thể tự động thích nghi (thay đổi chế độ lái sao cho phù hợp với phong cách lái và điều kiện đường xá). Có tổng cộng 5 chế độ lái, bao gồm: Auto Normal, Sport Auto, Manual Normal, Sport và Manual ICE.

Maserati Ghibli S Q4 2017 từng được đánh giá an toàn 5 sao bởi EURO NCAP và US NCAP. Trang bị an toàn gồm 7 túi khí an toàn, điều chỉnh trượt gia tốc (ASR), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối phanh điện tử (EBD), kiểm soát moment xoắn kéo dài của Maserati (MSR), hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ lên dốc và hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm.

Lê Ngà