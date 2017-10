Trong danh sách Top 100 DJ thế giới 2017 do DJ Mag, Martin Garrix tiếp tục đứng đầu. 2 DJ sắp về Việt Nam là Armin Van Buuren và Tiesto lần lượt đứng ở vị trí số 3 và 5.

Sáng 22/10, DJ Mag công bố Top 100 DJ thế giới của năm 2017 và người đứng đầu vẫn là Martin Garrix. Trong năm 2016, chàng trai 21 tuổi đã nắm giữ kỷ lục DJ trẻ nhất đứng đầu bảng xếp hạng của DJ Mag.

Garrix đã gặt hái nhiều thành công kể từ lần đầu giành được vị trí số 1 vào năm ngoái. Trong năm 2017, anh trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Armani Exchange, đồng thời tham gia tour diễn của Justin Bieber và mở phòng thu STMPD Records ở Amsterdam (Hà Lan). Trong cuộc bình chọn của DJ Mag, Garrix nhận được trên một triệu phiếu bầu.

DJ trẻ tuổi tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 khi nhận được 1 triệu phiếu bầu.

Trong khi đó, 2 DJ sắp về Việt Nam là Armin Van Buuren và Tiesto lần lượt đứng ở vị trí số 3 và 5. Tuy không đứng đầu nhưng Armin được giới chuyên môn đánh giá là nhân vật đáng chú ý và dành được nhiều sự ngưỡng mộ. Bởi, dù đã bước sang tuổi 40 nhưng DJ người Hà Lan vẫn tăng một hạng so với năm 2016. Như vậy, anh đã đứng trong top đầu của bảng xếp hạng suốt 16 năm.

2017 được đánh giá là năm thăng hoa của Armin. Anh thực hiện liên tiếp 2 show diễn Armin Only tại Amsterdam và tạo nên các cơn sốt vé. Ước tính, 80.000 khán giả từ 97 quốc gia khác nhau đã “lấp đầy” sân vận động trung tâm Amsterdam Arena trong hai đêm diễn của Armin để được tận mắt chứng kiến thần tượng của mình chơi nhạc.

Cặp đôi người Bỉ Dimitri Vegas & Like Mike giữ nguyên vị trí số 2. Đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Hardwell và Tiesto. Hardwell bị tụt một bậc để nhường chỗ cho “đàn anh” Armin, trong khi Tiesto vẫn trụ vững ở hạng 5.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về The Chainsmokers, David Guetta, Afrojack, Steve Aoki và Marshmello.

VIDEO: There For You - Martin Garrix & Troye Sivan

MV There For You của Martin Garrix nhận được 125 triệu lượt xem sau 5 tháng phát hành.

Lan Phương