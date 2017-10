Mai Ngô là một cá tính mang cái chất rất riêng ở showbiz, chẳng bị lẫn vào bất cứ ai. Người ta mong cô gái này không làm mất đi chất riêng ấy nhưng cần cô trưởng thành hơn.

Nếu chỉ “ngụp lặn” trong showbiz, thế giới của các cô gái hôm nay ăn diện hơn, nhưng lại bó hẹp ở sự so đo, cạnh tranh, kèn cựa nhau, mãi sẽ không thoát ra được, còn tâm hồn thì ngày càng nhỏ hẹp đi. Đó là chia sẻ của Vũ Hoàng My, Á hậu Việt Nam 2010 và từng tham gia hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là Miss World và Miss Universe.

Với Vũ Hoàng My, những người đẹp tham gia Miss Universe Vietnam năm nay đẹp hơn, catwak thuần thục hơn, biết cách làm đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Những cái tên như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh, Mai Ngô thì họ như “rửa hết phèn rồi”, có phong cách cực kỳ thu hút từ ánh nhìn, nụ cười đến dáng đi…

Mai Ngô là một cái tính riêng, không giống ai ở showbiz

Riêng đối với Mai Ngô, cô cho rằng đây là một cá tính đặc biệt và mong rằng cô gái này sẽ không làm mất đi cái chất rất riêng của mình.

Giữa showbiz hào nhoáng và ồn ào, thị phi và tai tiếng, Mai Ngô như một cá tính mang “chất” chẳng giống ai. Cô gái này gây ấn tượng mạnh mẽ, không bị trộn lẫn và khiến người ta nhớ mỗi khi cô xuất hiện hay tham gia một chương trình thực tế nào đó. Từ Asia’s Next Top Model, The Face Vietnam đến Tôi là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, ở cuộc thi nào, Mai Ngô cũng là cái tên đươc nhắc đến nhiều nhất với nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng có một điều chắc chắn, Mai Ngô đã trưởng thành hơn, kiểm soát được bản năng, một cá tính mạnh mẽ để đối diện và đương đầu với thị phi, dư luận, tiếp tục tỏa sáng hơn nữa.

Trong chương trình Tôi là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm nay, Mai Ngô vẫn giữ được cái chất như ở Asia’s Next Top Model 2016 và The Face Vietnam 2016 nhưng là một Mai Ngô trưởng thành hơn. Từ một người mẫu, cô nàng tấn công sang đấu trường sắc đẹp nên lại một lần nữa dư luận bủa vây. Và chỉ 2 tập phát sóng, Mai Ngô lại “phát huy” cái thần thái chẳng giống ai với cái biệt danh về cái “bĩu môi thần thánh” trên sóng truyền hình. Người ta lại chỉ trích, chê bai và nói rằng không chấp nhận một người đẹp có thái độ kiểu “bất cần” như thế. Tiêu chí của một hoa hậu là phải đẹp và phải thật thân thiện, hòa nhã, lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng Mai Ngô dường như chưa làm được điều đó.

MC Phan Anh và Á hậu Vũ Hoàng My cùng làm giám khảo vòng sơ loại của Miss Universe Vietnam 2017

Giữa những ý kiến trái chiều đó, MC Phan Anh, người giữ vai trò Giám khảo vòng sơ loại cũng đã có những ý kiến riêng của mình. Anh viết: “Không giống như một số người, tôi nhìn thấy trong Mai Ngô một cô bé có nền tảng giáo dục, nhạy cảm và cũng khá mong manh khi tôi chứng kiến trọn vẹn những giọt nước mắt em rơi trong phần giao lưu với BGK vòng sơ loại gần 15 phút.

Cách em sử dụng từ ngữ trong lúc xúc động ấy, cảm xúc của em, phong thái của em lúc ấy… khiến những người có nhiều trải nghiệm về con người nhận ra một Mai Ngô rất khác. Và vì thế với góc nhìn tích cực, chúng tôi muốn trao cho em một cơ hội để làm trưởng thành phần sâu sắc, nhân ái trong mình như em mong muốn”.

Là người theo sát các thí sinh, trong đó có Mai Ngô, MC Phan Anh nói rằng những gì khán giả nhìn thấy Mai Ngô trên sóng truyền hình chỉ là một phần bởi chương trình chỉ giới hạn ở một thời lượng nhất định nên “rất tiếc là diễn biến truyền hình không đủ thời lượng để truyền tải hết nên một số khán giả phản ứng mạnh với em”.

Khi Mai Ngô tự tin trả lời...

Khi cô gái này khóc

Lúc đó MC Phan Anh đã nói với Mai Ngô rằng anh hiểu và chia sẻ với cách cô gái này điền form thông tin cá nhân, nó thú vị, phù hợp nếu như cô ở một cuộc thi nhí nhảnh khác, nhưng trong trường hợp thi hoa hậu thế này với những người dày dặn tuổi đời, tuổi nghề thì mình cần sự kính trọng. Ban giám khảo hiểu Mai Ngô hoàn toàn không gan nào dám coi thường BGK. Nhưng Mai Ngô đã chọn sai cách.

MC Phan Anh đã gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình tới Mai Ngô, cũng là cách anh hay chia sẻ câu chuyện của mình cho tất cả mọi người được hiểu rõ ngọn ngành.

“Khi chúng tôi nói về những câu chuyện của em trong quá khứ không phải chúng tôi vạch lá tìm sâu, mà là thương em, mong em trưởng thành hơn trong nhận thức và trong ứng xử. Và chính tôi đã nói tôi tin em sẽ làm được! Rất tiếc là em không vượt qua nổi!

Em nhìn những thách thức, thậm chí đôi khi khắt khe với mình dưới góc nhìn tiêu cực và cho rằng đó là bất công, đó là dìm hàng .. mà lại không nhìn ra đó chính là những thử thách, là những cơ hội để rèn luyện chính mình.

Người bản lĩnh, cá tính thực sự là người biết đương đầu với khó khăn, lỳ lợm vượt qua nó, chứ không phải là xù lông, gai góc hay hành động ngược dòng giống như một số trường hợp mà xã hội ngày nay đang cổ vũ nhầm đâu em!

Tuy nhiên, để trách em thì dễ! Để phê bình em thì dễ!

Còn để em có thể hoàn thiện bản thân thì sao?...

Mỗi hành vi của ai đó đều có thể là do bị ảnh hưởng của cộng đồng. Và ngược lại hành vi của cộng đồng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi một ai đó. Vì thế mong rằng mỗi chúng ta khi ứng xử hãy thỉnh thoảng soi mình một chút, thỉnh thoảng nghĩ thêm một chút, cho mình, cho mọi người.

Nếu có thể hãy nghĩ về con cái chúng ta .

Khi chúng ta văng tục, chửi bậy. Ta có muốn con cái chúng ta như vậy không?

Khi chúng ta phê phán người khác hãy nghĩ nếu đấy là con cái chúng ta liệu ta có dùng cách nói đó?

Khi chúng ta cười vô tâm khoái chí trước một hành vi chưa hợp chuẩn nào đó thì hãy thử xem liệu có làm người khác tưởng rằng hay?

Yêu thương con người, nhìn đời tích cực, mở rộng lòng mình và cho người khác cơ hội, niềm tin. Nếu có thể hãy hành xử nhân văn như thế!

Nhắc mình mỗi ngày như thế, cho con cái chúng ta được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn”-MC Phan Anh viết.

Nụ cười rạng rỡ của Mai Ngô khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ

Á hậu Vũ Hoàng My, người cũng đảm nhận vị trí giám khảo của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm nay, cách đây vài hôm cũng có nhận định chung như thế này: “Để có thể nói ra hết lý do vì sao Hoàng My có sự nhận định này về showbiz qua những trải nghiệm của một người (đã từng) đẹp sẽ là một câu chuyện rất dài... Chỉ có thể nói ngắn gọn rằng đối với một cô gái, sự tập trung toàn thời gian công sức vào hình ảnh - sắc đẹp - ngoại hình - những thứ chiếm một phần rất lớn cuộc sống trong showbiz, sự so đo ganh tị và cách hành xử chặt chém, coi thường người thấp hơn giữa các người đẹp - sẽ thật khó để có chỗ cho tâm hồn được tĩnh lặng và thăng hoa, vì tư duy của mình mãi chỉ lo ra những thứ nhỏ mọn mà thôi...

Năm nay một thí sinh nổi bật nhưng tinh tế và khiêm tốn, có cách hành xử tôn trọng với cả những người làm những công việc nhỏ bé nhất sẽ được mình đề cao”.

Nếu như Mai Ngô đọc được hết những chia sẻ chân thành này, từ chính những người cầm cân nảy mực, từ những đàn anh, đàn chị đi trước, hẳn cô gái này sẽ nhận ra cái mình cần nhất lúc này. Cũng như cách Lan Khuê đã từng phát hiện ra bên trong vẻ ngoài “bất cần”, cá tính của Mai Ngô là một tâm hồn dễ mềm lòng, dễ yếu đuối và là một người sống rất tình cảm. Khán giả hẳn còn nhớ câu chuyện Mai Ngô đi xe buýt ngày hai lần để tham gia The Face Vietnam năm ngoái thì sẽ yêu thương và bao dung hơn với cô gái đầy nghị lực này.

Hà Thu