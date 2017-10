Họ cho rằng, sử dụng ma túy dạng kẹo thì không bị nghiện, mà chỉ có cảm giác nhớ. Chính vì sự thiếu hiểu biết, lầm tưởng trước thông tin trên, nên nhiều bạn trẻ từ “chơi thử cho biết” đã bị nghiện, lệ thuộc vào ma túy.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2017 tới nay, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra hơn 200 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy tổng hợp (MDMA), còn gọi là ma túy dạng kẹo.

Loại ma túy này xuất hiện từ năm 2012, chủ yếu tại các vũ trường, quán bar, nhưng gần đây lại có chiều hướng xuất hiện nhiều hơn trong giới trẻ. Cái gọi là “ma túy kẹo” thực chất chỉ là tên gọi mới nhằm hút sự quan tâm, tâm lý thích khám phá cái lạ của một số dân chơi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ma túy kẹo có tên khoa học là Dimethyl (Methylenedioxy), Phenethylamine; tên chất là MDMA. Trên thế giới còn có tên gọi là Ecstasy, được bào chế dưới dạng viên nén hoặc viên con nhộng với trọng lượng khoảng 0,3 gam/viên, khi dùng ngậm như ngậm kẹo.

Một số loại ma túy dạng kẹo bị Công an TP Hà Nội thu giữ

Được biết, giá một viên ma túy dạng kẹo trong khoảng từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng một viên. Loại ma túy này thường xuất hiện tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke…

Y học ghi nhận, người sử dụng loại ma túy dạng kẹo này cùng với âm thanh lớn kích động trong nhiều giờ liền sẽ dẫn đến mất nước. Nhiều trường hợp bị đột quỵ do sử dụng quá liều, hưng phấn nhảy quá sức.

Cũng giống như nhiều loại ma túy khác, sử dụng kẹo ma túy sẽ tạo ảo giác, hưng phấn ban đầu, nhưng sau khi hết thuốc sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược, trầm uất. Đã có một số trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu đe dọa đến tính mạng.

Vì vậy, lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy tránh xa tất cả các dạng ma túy. Đáng chú ý là ma túy dạng kẹo, gây hưng phấn, ảo giác là sẽ gây nghiện.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện xử lý 209 vụ, với tang vật thu được lên tới gần 19 kg MDMA. Vừa qua, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an, có sự phối hợp của Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt quả tang một đối tượng đang mua bán trái phép gần 1,5 kg Methamphetamine và 3,7 kg MDMA (ma túy dạng kẹo). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, còn thu thêm 2,432 gam MDMA cùng một số tang vật khác. Cùng thời điểm đó, lực lượng công an còn phát hiện 3 đối tượng khác đang tàng trữ khoảng 2 kg ma túy dạng kẹo (MDMA).

Đào Minh Khoa