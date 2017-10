Ngày 8/10, nữ phát ngôn viên cho chiến dịch của SDF ở Raqqa Jihan Sheikh Ahmad ra tuyên bố trên trang web của chiến dịch cho biết lực lượng này sẽ giải phóng Raqqa "trong vài ngày tới."

Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công thành phố Raqqa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, Ardal Raqqa - chỉ huy chiến trường của SDF - được sự hậu thuẫn của liên minh do Mỹ đứng đầu - cho biết cuộc chiến cuối cùng nhằm vào tuyến phòng ngự cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Raqqa sẽ được mở màn trong đêm 8/10.

Theo ông Ardal, cuộc tấn công IS ở trung tâm Raqqa sẽ tập trung vào khu vực xung quanh sân vận động nhằm bao vây khu vực này.

Trong ba năm qua, Raqqa là thủ đô trên thực tế của vương quốc Hồi giáo do IS tự xưng ở Syria.

Tuy nhiên, giờ đây, IS đang bị bao vây trong một khu vực nhỏ bé ở trung tâm thành phố này, trong đó có sân vận động, bệnh viện quốc gia.

Cuộc giao tranh tại Raqqa do SDF đóng vai trò chủ lực với sự hậu thuẫn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu./.

