Nhóm đối lập mang tên Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã chiếm được một trong những khu vực cuối cùng còn lại do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát tại sân vận động trung tâm thành phố Raqqa.

Các tay súng thuộc Lực lượng dân chủ Syria tại làng Al-Hazeema, phía bắc thành phố Raqqa ngày 6/6. Ảnh: EPA/TTXVN Một nhân chứng dẫn lời các tay súng SDF xác nhận giao tranh tại đây đã chấm dứt, đồng thời cho biết Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng mạnh nhất trong thành phần của SDF, đã treo cờ tại sân vận động này. IS chiếm Raqqa năm 2014 và tuyên bố đây là thủ đô của cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" (caliphate). Liên minh SDF được Mỹ hậu thuẫn gồm các tay súng người Kurd và người Arab tấn công vào Raqqa từ tháng 6 vừa qua. Việc đánh bại của IS tại Raqqa sẽ là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xóa sổ "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng của IS tại Syria và Iraq. Trước đó, ngày 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Xéc-gây Sôi-gu) cũng đã khẳng định chiến dịch chống khủng bố tại Syria đang dần đi đến hồi kết. Quân đội Nga cho biết quân đội Chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga đã giải phóng phần lớn lãnh thổ Syria và hiện chỉ còn chưa đầy 8% diện tích quốc gia Trung Đông này đang nằm trong tay IS. Theo người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy trung ương thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga Sergei Rudskoi, phần lãnh thổ Syria bị IS chiếm đóng đã giảm 5.841 km2 trong tháng qua và 142 khu dân cư đã được giải phóng. Ông Rudskoi cũng cho biết quân đội Syria đang đạt được bước tiến quân thành công ở miền Đông nước này và đã đẩy lui nhiều đợt tấn công của hàng nghìn tay súng IS. Tại miền Trung Syria, quân chính phủ cũng đã xóa sổ hoàn toàn các đơn vị của IS xung quanh thành phố Akerbat. Chính phủ Syria và lực lượng Không quân Nga sẽ tiếp tục các chiến dịch chống IS và các nhóm khủng bố khác cho đến thắng lợi hoàn toàn. TTXVN/Báo Tin Tức