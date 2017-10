Liên quan đến bài 'Luật ngầm' trên sông đăng trên Báo Thanh Niên (ngày 23.10), sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã đến Phòng CSGT đường thủy - Công an tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu thêm thông tin.

TTGT đường thủy Đồng Nai đi “tuyên truyền” chớp nhoáng

Đi tuyên truyền nhưng chưa đến nơi đến chốn ?!

Thượng tá Võ Văn Hòa, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy - Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết lãnh đạo phòng đã nắm được thông tin Báo Thanh Niên phản ánh. Phòng đã chỉ đạo các chiến sĩ tuần tra trên hai ca nô mà Báo Thanh Niên phản ánh viết tường trình cụ thể để xem sai phạm đến mức độ nào. “Phòng đã báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh. Quan điểm là sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó, không bao che sai phạm”, thượng tá Hòa nói.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Luật ngầm trên sông Đồng Nai: Những cuộc kiểm tra chớp nhoáng của CSGT, TTGT

Trưa cùng ngày, thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy Đồng Nai, gọi điện trao đổi với PV Thanh Niên. Theo thượng tá Quang, hiện tại đã cho 6 CSGT trong tổ tuần tra giải trình và viết kiểm điểm. Qua xác minh, số hiệu ca nô CA60-53.033 và CA60-53.022 mà Thanh Niên đăng đúng là của Phòng CSGT đường thủy Đồng Nai. Thượng tá Quang thừa nhận, quy trình kiểm tra của các CSGT như bài báo phản ánh là sai. Khi PV nêu vấn đề các chủ sà lan cho rằng CSGT đường thủy đi “gom tiền” chứ không kiểm tra giấy tờ, thượng tá Quang cho biết vụ việc đang xác minh cụ thể, chưa thể kết luận. “Trong mùa mưa bão, anh em vừa đi tuyên truyền nhắc nhở, vừa kiểm tra phương tiện. Có điều các đồng chí ấy làm chưa đến nơi đến chốn”, thượng tá Quang nói. Sau đó, PV Thanh Niên đề nghị thượng tá Quang có cuộc gặp trực tiếp làm việc thì được đồng ý gặp vào lúc 15 giờ cùng ngày tại Phòng CSGT đường thủy. Đúng 15 giờ ngày 23.10, PV Thanh Niên có mặt tại Phòng CSGT đường thủy Đồng Nai. Tuy nhiên, cả trưởng, phó phòng đều đi họp, không tiếp PV được. PV tiếp tục đề nghị cuộc hẹn khác thì thượng tá Quang hẹn lại ngày 24.10 sẽ trả lời cụ thể.

Chiều 23.10, ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh thanh tra Sở GTVT Đồng Nai, thừa nhận, hai số hiệu ca nô ĐN 1034 và ĐN 0748 mà Báo Thanh Niên phản ánh đúng là của đơn vị này. “Chúng tôi cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời phản ánh, chúng tôi luôn cầu thị và sửa đổi”, ông Trong nói. Ông Trong cũng cho biết, Sở GTVT đã yêu cầu 6 cán bộ thuộc hai tổ tuần tra đi trên hai ca nô trên viết tường trình. Bước đầu, các cán bộ liên quan tường trình là đi tuyên truyền an toàn với các chủ sà lan trong mùa mưa bão!

PV hỏi: “TTGT Đồng Nai có được phép qua địa phận tỉnh Bình Dương “tuyên truyền”?”. Ông Trong trả lời: “Theo quy định là tỉnh nào làm trên địa phận tỉnh ấy”. “Vậy TTGT Đồng Nai qua tỉnh Bình Dương “tuyên truyền” là sai?”. Ông Trong nói: “Chẳng lẽ trên đoạn sông Đồng Nai, tuyên truyền cho phương tiện này mà không tuyên truyền cho phương tiện khác cũng khó coi”. PV đề cập việc các chủ sà lan nói thẳng là TTGT đi “gom tiền” chứ không kiểm tra. Ông Trong trả lời: “Hiện tại đang cho cán bộ liên quan làm giải trình chứ chưa biết cụ thể. Quan điểm là sai đến đâu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đến đó”. Cũng theo ông Trong, sắp tới Sở GTVT sẽ siết chặt quy trình tuần tra kiểm soát của lực lượng TTGT trên sông để tránh những sai phạm.

CSGT đường thủy kiểm tra “nhanh như điện” với sà lan

Bình Dương xác minh danh tính cán bộ, chiến sĩ trên ca nô

Chiều 23.10, trung tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi Thanh Niên đăng bài “Luật ngầm" trên sông, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ. Theo đó, ban giám đốc chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ, đường thủy xác minh phương tiện chuyên dụng của CSGT đường thủy mang số hiệu CA61-0015, ngày giờ hoạt động, tuần tra kiểm soát; địa phận hoạt động; danh tính cán bộ, chiến sĩ ngồi trên ca nô… Đồng thời yêu cầu lực lượng CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương báo cáo, giải trình. Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận chiếc ca nô mang số hiệu CA61-0015 là phương tiện tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy của đơn vị mình.

Công Nguyên - Lê Lâm - Đỗ Trường