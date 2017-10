Mực nước lũ trên sông Hoàng Long sẽ vượt báo động 3 là 1,2m - tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 1985; trong khi mực nước lũ tại sông Mã trên báo động 3 là 1m - tương đương lũ lịch sử năm 1980.

Ngày 11/10, mực nước tại sông Hoàng Long khu vực bến Đế chiều 11/10 đạt mức 4,73m. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước lũ trên sông Mã qua Thanh Hóa và sông Hoàng Long qua Ninh Bình có thể vượt giá trị lịch sử 30-40 năm trước.

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long sẽ vượt báo động 3 là 1,2m - tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 1985. Mực nước lũ tại sông Mã trên báo động 3 là 1m - tương đương lũ lịch sử năm 1980.

Đặc biệt, cả 3 sông Bưởi (qua huyện Thạch Hãn), sông Mã (qua huyện Yên Định và Thành phố Thanh Hóa) và sông Chu (qua huyện Thọ Xuân) đều sẽ vượt mức lũ báo động 3 từ 0,5-1m.

Do đó, tình trạng ngập lụt sâu diện rộng sẽ tiếp diễn hầu khắp Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, các huyện vùng núi của Thanh Hóa như: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân có nguy cơ sạt lở đất.

Tại miền Bắc, lũ sông Thao qua Yên Bái sẽ vượt báo động 3 là 1m. Tại sông Hồng, do chịu tác động xả lũ từ hồ Hòa Bình cộng với mưa lớn, mực nước có thể lên 10m, trên báo động 1 là 0,5m. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ.

Không chỉ đề phòng lũ vượt mức báo động, các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp, nên rạng sáng ngày 12/10 khu vực Bắc Bộ và khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế vẫn có mưa vừa và mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 150mm.

Từ chiều 12/10, mưa ở các khu vực sẽ bắt đầu giảm dần, sau đó có 2 ngày ngừng mưa trước khi đón áp thấp có nguy cơ mạnh lên thành bão vào cuối tuần.

Dự báo ngày 12/10 như sau: Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La và khu vực đồng bằng sáng có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rác và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

