Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Hồi 18 giờ, ngày 11/10, lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An, đang lên; các sông ở Hà Tĩnh đang xuống.

Tại sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân là 12,23m, trên báo động 3 là 0,23m; sông Mã (Thanh Hóa) tại Cẩm Thủy là 21,05m, trên báo động 3 là 0,85m, tại Lý Nhân 10,99m, ở mức báo động 2, tại Giàng 6,38m, dưới báo động 3 là 0,12m...

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh đang lên nhanh, đề phòng sạt lạt đở đất, lũ quét khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ ngày 11/10 đến ngày 12/10 Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to. Lượng mưa trong 12 giờ tới (từ 13 giờ ngày 11/10 đến 1 giờ ngày 12/10) ở Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Lượng mưa từ 12 đến 24 giờ tiếp theo (từ 1 giờ ngày 12/10) ở Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An tiếp tục lên, các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục xuống. Tiếp tục đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, huyện Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân (Thanh Hóa); huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp (Nghê An); huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lúc 17 giờ, ngày 11/10 lưu lượng đến hồ Hòa Bình ở mức 6790 m3/s (dưới báo động 1 là1210 m3/s). Dự báo 12 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng giảm xuống mức 5000 m3/s (dưới báo động 13000 m3/s).

Dự báo 24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng giảm xuống mức 4000 m3/s (dưới báo động 1 là 4000 m3/s). Đề phòng sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo đêm 11/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng Sơn La và Hòa Bình đêm và có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ

22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)