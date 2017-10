Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ khủng khiếp đang cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ, khiến chính quyền tỉnh Yên Bái đã phải huy động lực lượng để di dời khẩn cấp nhân dân khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng nay 11-10, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết ông đang trên đường vào thị xã Nghĩa Lộ để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Nước từ thượng nguồn dồn vào suối Thia với lưu lượng lớn - Ảnh: Báo Yên Bái

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 10-10 đến sáng nay 11-10, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to khiến mực nước từ các con suối dâng nhanh, chảy xiết dữ dội, làm ảnh hưởng và thiệt hại nặng về tài sản của nhân dân. Ít nhất đã có 2 nhà bị lũ cuốn trôi, hơn 300 ngôi nhà bị ngập, nhiều khu vực bị cô lập.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mưa rất to từ sáng ngày 10-11 đến sáng ngày 11-10. Tổng lượng mưa đo được lúc 7 giờ 30 ngày 11-10 của cả đợt là 195,2 mm; đến nay thời tiết vẫn đang tiếp tục mưa to và lũ lớn trên suối Thia, suối Nung, suối Nậm Tộc; có nhiều điểm bị cô lập, ngập lụt, sạt lở do lũ to.

Nước từ các suối thượng nguồn đổ về lưu lượng lớn, gây lũ lớn trên suối Thia. Nước suối dâng cao đã làm ngập nhà dân tại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Tại khu vực suối Nung, đỉnh điểm mực nước lũ dâng cao lúc 4 giờ 30 sáng nay 11-10 làm ảnh hưởng đến hơn 60 hộ dân sinh sống dọc 2 bên suối thuộc địa phận các tổ 1, 2, 3, 15, 16, bản Ngoa, bản Noong, bản Nọong, phường Pú Trạng.

Trong đó, có 2 nhà tạm bị cuốn trôi hoàn toàn, 1 người bị lũ cuốn trôi đã được vớt và cứu sống, 1 người bị điện giật đang được điều trị, còn lại chủ yếu là các hộ bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng về tài sản, hoa màu. Đặc biệt, khu vực xung quanh cầu Nung như Trung tâm Y tế thị xã và nhiều hộ dân ở đây bị ngập sâu.

Tại khu vực suối Thia, mực nước cũng dâng cao, chảy xiết kéo theo nhà cửa, tài sản gồm cả vật nuôi như trâu, bò từ nguồn trên chảy về. Nước lũ tại khu vực này đã cuốn trôi nhà văn hóa tổ 2, phường Cầu Thia.

Nước lũ trên suối Thia cũng đã gây ngập úng nhiều nhà dân ở thôn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi. Nhiều diện tích hoa màu, ngô đông bị ngập; nhiều ao cá bị lũ cuốn trôi.

Nước lũ khủng khiếp đổ về khiến tỉnh Yên Bái phải di dời dân ở thị xã Nghĩa Lộ - Ảnh: Báo Yên Bái

Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ và các xã, phường đã triển khai các phương án di dời người, nhà cửa, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; triển khai các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ giúp dân di dời tài sản, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn những gia đình bị ngập úng, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện nay, tình hình mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, mưa vẫn đang tiếp diễn, dự báo tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở đất. Do đó, thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu người dân không ra suối vớt củi, đánh bắt cá; các gia đình ở trong vùng nguy hiểm khẩn trương di dời đến nơi an toàn; các cơ quan chuyên môn, UBND 7 xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động ứng phó kịp thời với bão lũ.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 9 giờ sáng 11-10, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 4 người ở huyện Văn Chấn bị lũ cuốn trôi, trên 234 ngôi nhà bị thiệt hại, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và giao thông.

Đã có 13 người chết và mất tích do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến sáng nay 11-10, mưa lũ đã làm chết 6 người (Thanh Hóa: 1 người; Nghệ An: 5 người); 7 người mất tích (Yên Bái: 4 người; Hòa Bình: 1 người, Nghệ An: 1 người; Quảng Trị: 1 người).

Mưa lũ cũng đã khiến 9 nhà bị sập, gần 3.000 ngôi nhà ở các tỉnh Thanh Hoá, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập; nhiều tuyến đê nhỏ ở Thanh Hoá bị vỡ, sạt lở. Hơn 3.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại. Nhiều tuyến quốc lộ ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái bị ngập, chia cắt.

