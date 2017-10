Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung bộ có mưa lớn, lũ xuất hiện ở nhiều nơi ở Hà Tĩnh.

VIDEO: TP Vinh ngập nặng sau trận mưa suốt đêm

Mưa lớn từ đêm 9 đến 10/10 khiến các tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) bị ngập lụt. Nhiều nhà dân bị ngập sâu, xe chết máy, toàn bộ học sinh thành phố được nghỉ học.

Sáng 10/10, theo ghi nhận của Zing.vn tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) mưa lớn từ chiều tối qua đến nay, lũ trên sông Ngàn Phố dâng cao.

Quốc lộ 8A (đoạn thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông vào sáng 10/10. Nhiều ôtô vẫn liều lĩnh đi qua đoạn ngập. Một số người dân đi xe máy phải thuê thuyền chèo quan đoạn ngập sâu để đến cơ quan.

Lũ ở sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) dâng cao khiến giao thông ở Quốc lộ 8A bị chia cắt. Ảnh: Song Toàn.

Ông Đỗ Đức Long (người dân ở thôn Cây Tắt) cho biết theo kinh nghiệm của ông, đợt lũ sẽ tiếp tục dâng lên cao. Đây là đợt lũ lớn nhất năm nay trên địa bàn chúng tôi. "Từ đêm qua chúng tôi đã sơ tán tài sản ra khỏi nhà để tránh lũ", ông Long nói.

Lũ cũng đã gây ngập nhiều nhà dân cũng như diện tích lớn hoa màu trên địa bàn.

Người dân phải thuê thuyền đưa qua Quốc lộ 8A để đi làm. Ảnh: Song Toàn.

Theo dự báo, trong ngày hôm nay, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, tiếp tục lên nhanh. Sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Chu Lễ lên mức 13,2 m, dưới báo động 3, tại Hòa Duyệt lên mức 9,2 m, trên báo động 2 là 0,2 m, sau tiếp tục lên. Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm (Hương Sơn) 11,5 m, ở mức báo động 2. Sông La (Hà Tĩnh) tại Linh Cảm 4,5 m, ở mức báo động 1, sau tiếp tục lên.

Đường bị ngập sâu, nhiều ôtô không thể đi qua nên phải quay đầu. Ảnh: Song Toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sáng 10/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100 mm).

Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m, ven biển các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị có gió giật cấp 8

Cơ quan dự báo khí tượng cho hay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa đến mưa to.

Ông Trần Công Hòe, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Hương Sơn cho biết, lúc 7h sáng 10/10, mực nước hồ thủy điện Hương Sơn ở cao trình 803 m. Lượng mưa đo được tại trạm đầu mối thủy điện từ 19h ngày 9/10 đến 7h ngày 10/10 là 110 mm. Với lượng mưa dự báo từ 1h ngày 10/10 đến 19h ngày 11/10 phổ biến từ 100-200 mm, lưu lượng nước về hồ thủy điện Hương Sơn trung bình khoảng 35-45 m3/s, mực nước hồ sẽ dâng cao.

Dự kiến, Nhà máy thủy điện Hương Sơn hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết đảm bảo lượng nước về hồ nhỏ hơn hoặc bằng lượng nước qua cửa van và lưu động chạy máy. Thời gian bắt đầu xả từ 12h trưa nay với lượng nước qua cửa van đập tràn khoảng từ 30-40 m3/s.

