Sau khi bị bắt khẩn cấp, thủ phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ đã có những lời khai ban đầu.

Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Đối tượng Tuấn Anh bị bắt giữ vào sáng 18/10. Công an đã có đủ cơ sở chứng minh hành vi vi phạm của Tuấn Anh.

Qua làm việc, đối tượng thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ rạch đùi trên địa bàn Đồng Tháp. Bước đầu, đối tượng khai nguyên nhân rạch đùi hàng loạt phụ nữ là do buồn chuyện gia đình nên gây án để “giải toả tâm lý cá nhân”.

Theo công an, từ ngày 8-11/10, trên địa bàn các xã Bình Thạnh Trung, Hội An Đông và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò) xảy ra 8 trường hợp phụ nữ (có 3 nữ sinh) bị kẻ gian chạy xe máy dùng vật sắc nhọn rạch vào vùng đùi, mông gây thương tích.

Ngay khi nhận tin báo từ người dân, lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra và đã làm rõ thủ phạm vụ án, góp phần mang lại bình yên cho người dân.