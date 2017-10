Lợi dụng đêm tối và thời tiết trời mưa, ba kẻ trong hai đường dây ma túy xuyên quốc gia đưa ma túy từ Lào về Nghệ An, Hà Tĩnh để đưa ra phía Bắc tiêu thụ.

Ngày 15- 10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá thành công chuyên án 476 LV, chặt đứt đường dây ma túy từ Lào vào Hà Tĩnh, thu giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Xồng Dua Xóng cùng tang vật bị bắt giữa. Ảnh: T. MẠNH

Sau thời gian lập chuyên án để theo dõi, điều tra, chiều 14-10, khi Xồng Dua Dóng (31 tuổi, Nghệ An) mang 2 ba lô đựng ma túy "khủng" từ Lào về trên quốc lộ 8A (thuộc địa phận Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc Cầu Treo và các đơn vị bắt quả tang.

Dóng khai nhận đã rời quê sang sinh sống trú tại bản Nọng Póng (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Ở đây, Dóng nhận vận chuyển ma túy thuê cho các đối tượng thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Tang vật heroin

Mờ sáng ngày 14- 10, lợi dụng thời tiết mưa lũ, Dóng cắt rừng đi từ Lào qua cánh gà cửa khẩu Cầu Treo về Hà Tĩnh. Sau đó, Dóng đến Khu du lịch sinh thái Sơn Kim để giao dịch mua bán ma túy với một đối tượng người Việt Nam. Hai bên thỏa thuận xong, Dóng quay ngược lên cánh gà phía trái Cửa khẩu Cầu Treo để nhận ma túy từ hai người Lào bàn giao. Nhận ma túy, Dóng quay trở lại để bàn giao cho đối tượng người Việt nhưng mới đi được chừng 2 km thì bị bắt. Số ma túy Dóng nhận vận chuyển thuê với số tiền công 500 USD.

Cũng trong đêm 14-10, trên quốc lộ 7A (địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), Phòng PC47, Công an Nghệ An phối hợp với đội CSGT1-7, Phòng CSGT Công an Nghệ An, phá chuyên án 717M, bắt quả tang Lầu Bá Cha và Lầu Bá Vừ, (30 tuổi, Nghệ An) vận chuyển ma túy đi trên xe ô tô chạy hướng Nghệ An- Lào Cai. Tang vật thu giữ 20 bánh heroin (khoảng 7kg).

Cha và Vừ bị bắt giữa. Ảnh: T.TUẤN

Cha và Vừ khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào, khi đang trên đường vượt mưa đưa ma túy ra phía Bắc để tiêu thụ thì bị bắt.

Phòng PC47, Công an Nghệ An cho biết thêm, từ đầu tháng 9 đến nay đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị phá thành công hai chuyên án ma túy lớn, thu giữ 40 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Đ.LAM