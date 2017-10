Cùng chịu kiếp vai phụ nhưng số phận của nam và nữ phụ phim Hàn lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Những bộ phim tình cảm Hàn Quốc luôn cuốn hút người xem bởi chuyện tình yêu đầy lãng mạn nhưng cũng rất phức tạp. Sự xuất hiện của nam – nữ phụ giúp thử thách và tôn lên tình yêu sâu đậm của cặp đôi chính. Dù cùng kiếp vai phụ nhưng nam phụ phim Hàn thì được vạn người mê đắm còn nữ phụ thì bị ghét cay ghét đắng, thậm chí bị gọi là “yêu nữ”.

Nam phụ “quốc dân” làm trái tim các chị em tan chảy

Nam chính được người xem đặc biệt yêu mến âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng nam phụ phim Hàn cũng sở hữu cho mình một lượng fan khủng, thậm chí, nhiều chị em còn khóc ròng khi nam phụ của mình bị từ chối tình yêu.

Phim Hàn hiện nay sở hữu một danh sách dài những nam phụ “quốc dân” được khán giả đặc biệt yêu mến. Lời hồi đáp 1988 từng khiến nhiều fan “ngã ngửa” khi nam chính bỗng trở thành nam phụ. Mạch phim ban đầu luôn hướng về tình cảm của Duk Sun (Hyeri) và “mặt cún” Jung Hwan (Ryu Jun Yeol). Nhưng cuối cùng người trở thành chồng của Duk Sun lại là Choi Taek (Park Bo Gum) khiến Jung Hwan trở thành nam phụ chung thuỷ được nhiều người nhớ nhung.

Trong Huyền thoại biển xanh, Hacker Tae Oh (Shin Won Ho) được mệnh danh là “nam phụ đáng yêu nhất hệ mặt trời” bởi khuôn mặt đáng yêu và làn da trắng mịn hơn cả con gái. Đặc biệt, biểu cảm ngượng ngùng của Tae Oh trước tiên cá Shim Chung (Jeon Ji Hyun) – người con gái mà cậu yêu đơn phương khiến người xem đổ “cái rầm”.

Thế tử Lee Young (Park Bo Gum) điển trai, thâm tình là vậy nhưng nhiều chị em vẫn “lọt hố” nam phụ Kim Yoon Sung (Jin Young) bởi nét đẹp nam tính, trầm ổn. Đặc biệt, mỗi lần Yoon Sung xuất hiện là khán giả lại cảm thấy an tâm vì anh giống như thần hộ mệnh của nữ chính.

Bộ phim Chuyện tình bác sĩ cũng khiến các chị em bấn loạn bởi sự xuất hiện của nam phụ Jung Yoon Do (Yoon Kyun Sang). Anh sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, “cool" ngầu, tài giỏi và chiều cao ấn tượng khiến các fan yêu thích bộ phim không biết phải đứng về nam chính hay nam phụ trong cuộc chiến tình cảm này.

Nữ phụ bị gọi là “yêu nữ”, chỉ mong sớm… “tuyệt chủng”

Nữ phụ trong phim Hàn có số phận hẩm hiu hơn nam phụ rất nhiều. Họ bị khán giả ghét cay ghét đắng và mong nhanh biến mất khỏi màn ảnh. Song Shi Ho (Kyung Soo Jin) chính là người yêu cũ “trong truyền thuyết” mà nhiều chị em cảm thấy ngao ngán.

Trong Tiên nữ cử tạ Kim Bob Joo, Song Shi Ho áp dụng rất nhiều thủ đoạn để “thả thính” người yêu cũ Jung Joon Hyun (Nam Joo Hyuk) nhưng đều thất bại. Bị người yêu cũ phũ phàng, Shi Ho lại chuyển sang tấn công người yêu hiện tại của Joon Hyun khiến các chị em điên tiết.

Người tình ánh trăng còn khiến khán giả căm phẫn hơn khi nữ phụ lại được kết hôn với nam chính. Công chúa Yeon Hwa (Kang Han Na) là một người mưu mô, thủ đoạn nhưng cuối cùng, cô ta lại được thành thân với Wang So (Lee Jun Ki). Dù sau đó, cô ta bị Wang So ghẻ lạnh nhưng đối với những khán giả thì việc cô ta trở thành hoàng hậu là không bao giờ có thể chấp nhận được.

Baek In Ha (Lee Sung Kyung) trong Bẫy tình yêu thì hội tụ đủ thứ tật xấu trên đời: đào mỏ, ăn bám, ỷ lại, thích dựa dẫm. Cô nàng còn khiến nữ chính Hong Seol (Kim Go Eun) bị xe cán. Vì vậy, Baek In Ha đã nhận về cho mình danh hiệu “nữ phụ bị ghét nhất màn ảnh”. Nhiều người còn bày tỏ rằng sẽ xử cô ả đào mỏ này một trận nếu gặp ngoài đời.

Cùng kiếp yêu đơn phương nhưng vì sao nên nỗi?

Nam phụ yêu đơn phương nữ chính còn nữ phụ yêu đơn phương nam chính nhưng sự yêu ghét của khán giả dành cho họ lại hoàn toàn trái ngược. Những nam phụ “quốc dân” trong phim Hàn đều có điểm chung là đẹp trai, quyến rũ, đôi khi họ còn đẹp lấn át nam chính. Luôn luôn là chàng trai đáng yêu, tốt tính, cần là có, gọi là tới.

Những chàng trai yêu đơn phương đều xem nữ chính là cả thế giới. Họ âm thầm ở bên, bảo vệ, chăm sóc, lau nước mắt cho nữ chính mỗi khi chuyện tình của nàng gặp trục trặc. Nếu nam chính là mặt trời ấm áp thì nam phụ lại giống như mặt trăng dịu dàng, đưa đến cảm giác bình yên, thánh thiện.

Chẳng mưu mô, thủ đoạn, chẳng giành giật, ghen tuông, nam phụ mãi ở bên chở che và cầu mong người con gái mình yêu hạnh phúc. Có được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương mình bằng cả trái tim là mong ước của tất cả các cô nàng. Vì vậy, tình yêu lặng lẽ, dịu dàng của các nam phụ đủ sức làm tan chảy trái tim tất cả chị em… trừ nữ chính.

Ngược lại với tình cảm hy sinh thầm lặng của các anh nam phụ thì các chị nữ phụ thường xuyên “ảo tưởng sức mạnh” và lập mưu dành giật tình cảm của nam chính. Chuyện nữ phụ lên kế hoạch chuốc say hay lợi dụng lúc nam chính say xỉn để thực hiện chuyện tình một đêm rất thường xuyên xảy ra trên màn ảnh.

Hơn thế nữa, nữ phụ nào sáng hôm sau cũng sẽ đóng vai “cao thượng” mà tuyên bố rằng: hãy xem như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra và sẽ không bắt nam chính chịu trách nhiệm. Nhưng khoảng thời gian ngắn sau, ả ta sẽ tìm mọi cách phá hoại cặp đôi chính bằng một cái thai thật hoặc giả.

Đáng ghét hơn nữa, các nữ phụ thường không bao giờ an phận. Họ hay ghen và tìm mọi cách để hãm hại nữ chính. Việc giành giật tình yêu có thể miễn cưỡng cho rằng là do lý trí không thể thắng nổi con tim. Nhưng động đến các “nữ thần” trong lòng khán giả bằng mưu hèn kế bẩn thì không bao giờ có thể tha thứ được.

Dù cùng yêu đơn phương, cùng là vai phụ nhưng sự ích kỷ, mù quáng và mong muốn chiếm hữu đã khiến các nữ phụ bị khán giả xem là “hồ ly”, là “yêu nữ”. Còn các nam phụ đẹp trai, chung tình, dịu dàng, chân thành trở thành “nam thần trong mộng” vạn người mê. Cách xây dựng nhân vật của phim Hàn thật sự khiến người xem phải đau đầu.

Hoàng Linh