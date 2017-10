Những hình ảnh về vụ sát hại nữ Á quân The Voice 2016 đang khiến làng giải trí Campuchia rúng động.

Báo chí Campuchia hiện đang sôi sục thông tin về vụ việc Á quân The Voice Campuchia - San Sreylai bị chính chồng mình giết hại bằng 3 phát súng. Vụ việc diễn ra tại một spa làm đẹp tại thành phố Phnom Penh trên đường 360 gần với khu chợ nổi tiếng Boeung Keng Kang. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, nạn nhân đã nói chuyện với chồng ngay cạnh cửa ra vào trước khi quay vào và bị bắn nhiều phát vào lưng. Chồng cô sau đó cũng tự sát theo bằng súng.

Á Quân The Voice Campuchia - San Sreylai

Đoạn clip ghi lại hình ảnh San Sreylai bị chồng giết hại hiện đang được phát tán rộng rãi trên facebook.

San bị chồng bắn ngay khi vừa bước ra cửa

Khẩu súng được cho là đã được chồng San bắn vào cô và tự sát.

Clip San bị chồng sát hại đang được cư dân mạng Campuchia truyền tay nhau ngay khi sự việc xảy ra.

San Sreylai năm nay 23 tuổi còn chồng cô, Chey Rin 53 tuổi. Em gái của Sreylai, San Kongkea trong một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình địa phương cho biết chị của cô đã yêu cầu Rin ly hôn năm trước nhưng anh đã từ chối. Theo Kongkea, cặp vợ chồng có hai người con trai. Kongkea nói với TVFB: “Họ chia tay khi cô ấy tham gia The Voice Cambodia và mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn vì anh chồng là một gã hay ghen tuông”. Một người bạn khác của San Sreylai chia sẻ thêm: “Người chồng không muốn Sreylai tham dự các cuộc thi hát. Kể từ khi cô tham gia The Voice, họ cãi nhau nhiều hơn. Mặc dù họ đã ly thân, anh ta vẫn làm phiền cô”.

Sreylai được biết đến là Á quân The Voice Campuchia năm 2016. Nhiều người cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai vợ chồng và chính vì vợ vừa trẻ vừa xinh đẹp khiến cho người chồng luôn có cảm giác ghen tuông, không an toàn đã dẫn đến vụ sát hại thương tâm này.

Màn biểu diễn của của Sreylai trong The Voice Cambodia 2016.

Thu Phương