Sau thời gian nghỉ nhường chỗ cho vòng loại World Cup, cuối tuần này sân cỏ châu Âu sẽ lại bùng cháy với những trận đấu đỉnh cao ở cấp độ CLB.

1. Liverpool vs Manchester United (18h30 ngày 14/10): Derby nước Anh luôn là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất thế giới. Màn đọ sức giữa 2 đội bóng có truyền thống bậc nhất xứ sở sương mù luôn chứa đựng những bất ngờ và sự kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm. Man Utd với phong độ ổn định đang được đánh giá cao hơn nhưng trên sân nhà Anfield, Liverpool không ngán bất kỳ đối thủ nào. Đoàn quân của Jurgen Klopp vẫn nổi tiếng với màn trình diễn thăng hoa mỗi khi đối đầu các CLB lớn.

2. Juventus vs Lazio (23h ngày 14/10): ĐKVĐ Serie A đang rất cần thêm 3 điểm để tạm thời vượt mặt Napoli trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thử thách lần này của Bianconeri lại là Lazio, CLB đang đứng thứ tư với 5 trận thắng, 1 hòa và chỉ để thua đúng 1 trận từ đầu mùa.

3. Dortmund vs RB Leipzig (23h30 ngày 14/10): Bayern Munich sa sút là cơ hội không thể tốt hơn để Die Borussen bứt phá trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, RB Leipzig không phải là một đối thủ dễ xơi. Trận lượt đi ở mùa giải năm ngoái, "đội bóng bị ghét nhất nước Đức" đã đánh bại Dortmund với tỷ số 1-0.

4. Atletico Madrid vs Barcelona (1h45 ngày 15/10): Barcelona đang thi đấu vô cùng hiệu quả dưới thời Ernesto Valverde. Sở hữu tỷ lệ thắng 100%, ghi 23 bàn, thủng lưới 2 lần, vẫn chưa đối thủ nào có thể cản được đội chủ sân Nou Camp tại La Liga. Người hâm mộ kỳ vọng Atletico với lợi thế sân nhà có thể làm nên bất ngờ trước Blaugrana, qua đó tiếp thêm chút gia vị cho cuộc đua đến ngôi vô địch đang diễn ra khá buồn tẻ.

5. AS Roma vs Napoli (1h45 ngày 15/10): Sau khi đè bẹp Lazio 4-1 ở vòng 5, Napoli sẽ đối đầu đại diện còn lại của thành Rome là AS Roma. Hàng công tốt nhất đối đầu với hàng thủ chắc chắn nhất Serie A, người hâm mộ chờ đợi vào một trận cầu nảy lửa trên sân Olimpico cuối tuần này.

6. Inter Milan vs AC Milan (1h45 ngày 16/10): Người hâm mộ sẽ có một đêm chủ nhật không ngủ khi trận derby Milan đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra. Inter đang có phong độ cao hơn nhưng Milan với dàn tân binh có khả năng tạo đột biến cao sẽ cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn tại Giuseppe Meazza.

Dũng Sĩ