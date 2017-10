Vụ sạt lở khiến nhiều cây ăn trái của người dân chìm xuống sông và ngập nước.

Ngày 7-10, Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết một đoạn đê bao cặp sông Tiền vừa bị sạt lở làm ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của người dân.

Khu vực vườn cây ăn trái bị sạt lở ngày 6-10

Theo đó, rạng sáng 6-10, đê bao vườn nhà bà Nguyễn Thị Phương (ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ) bị nước tràn bờ và gây sạt lở đoạn dài khoảng 50m, sâu vào bờ khoảng 10m. Do điểm sạt lở giáp sông Tiền nên người dân không thể gia cố.

Sáng cùng ngày, Chi cục thủy lợi tỉnh cùng Phòng Nông nghiệp huyện Long Hồ và UBND xã An Bình đã đến khảo sát để có hướng khắc phục. Được biết trên địa bàn ấp An Long còn có 3 điểm sạt lở như trên.

Trước đó ngày 2-10, cũng cặp tuyến sông Tiền đoạn ấp An Thuận, xã An Bình cũng đã xảy ra sạt lỡ. Đoạn sạt lở có chiều dài gần 100m, sâu vào 10m làm ngập nhiều diện tích cây ăn trái và thiệt hại 2 ao cá của người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết nguyên nhân xảy ra các vụ sạt lỡ là do tuyến này chưa có bờ bao, đất sụt. Sau khi xảy ra sạt lở địa phương đã khảo sát vận động nhân dân khắc phục nhưng không thể khắc phục bằng thủ công.

Đối với với những đoạn đê bao xung yếu thì thuê các phương tiện cơ giới gia cố chống nước tràn. Đồng thời đề nghị ở trên xem xét hỗ trợ địa phương.

