Theo Roi-tơ và TTXVN, Điều phối viên của Ủy ban về trừng phạt CHDCND Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) H.Gri-phít thông báo, LHQ đã áp đặt lệnh cấm cập cảng trên phạm vi toàn thế giới đối với bốn tàu bị phát hiện vi phạm các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ đối với Bình Nhưỡng. Tại một phiên họp của LHQ ngày 9-10, ông H.Gri-phít cho biết những tàu này bị phát hiện chở các hàng hóa bị cấm. Theo nguồn tin AFP, các tàu bị trừng phạt đã chở than đá, hải sản và quặng sắt, những mặt hàng bị LHQ cấm đưa vào Triều Tiên theo một nghị quyết hồi tháng 8.

* Liên quan tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Ma-tít yêu cầu các lực lượng Mỹ sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất, trong đó bao gồm nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Ma-tít cho biết hiện tại, phương án ngoại giao vẫn được ưu tiên, kết hợp với các biện pháp trừng phạt kinh tế, trong quan hệ với Triều Tiên.

* Ngày 10-10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tàu ngầm Mi-chi-gân có trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ tới căn cứ hải quân ở phía đông-nam thành phố Bu-xan của Hàn Quốc vào cuối tuần này. Tàu ngầm Mi-chi-gân có khả năng mang theo nhiều nhất 154 tên lửa Tô-ma-hốc, từng tới Bu-xan hồi tháng 4 khi tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Mun Xang Kiêng xác nhận, tàu sân bay Rô-nan Ri-gân cũng sẽ dẫn đầu một nhóm tàu chiến của Mỹ tham gia cuộc diễn tập hải quân chung với lực lượng của Hàn Quốc vào cuối tháng này.

* Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In ngày 10-10 nhấn mạnh, các chính đảng cần đoàn kết để giải quyết vấn đề an ninh của đất nước và nêu rõ Hàn Quốc có thể vượt qua mọi khó khăn nếu mọi người dân cùng chung sức. Liên quan vấn đề an ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Ki-u Đúc cho biết, nước này sẵn sàng đối phó bất kỳ động thái nào, trong bối cảnh có suy đoán nhiều khả năng Triều Tiên có thể tiến hành thử tên lửa đạn đạo.