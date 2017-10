Chỉ vì muốn giải tỏa tâm lý cá nhân mà nhiều thanh niên trở thành những kẻ 'biến thái' như dùng dao rạch đùi hoặc trộm quần áo phụ nữ mang về mặc cho có 'cảm giác lạ'.

Thông tin về việc lực lượng công an 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp phối hợp bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Huỳnh Tuấn Anh (SN 1997; ngụ tổ 6, ấp thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới) tại nhà riêng đã giúp nhiều chị em trong khu vực này yên tâm hơn mỗi khi ra đường. Ngay sau đó, kẻ có hành động không giống ai này được đưa về Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (nơi gây án) để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan CSĐT, Tuấn Anh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình nhằm giải tỏa tâm lý cá nhân.

Tuấn Anh làm việc với Cơ quan CSĐT. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo đó, Tuấn Anh lợi dụng các đoạn đường vắng người qua lại rồi chia làm 2 "ca trực" trong khoảng thời gian từ 6-7 giờ và từ 12-13 giờ để ra tay hành động. Khi nào phát hiện có phụ nữ đi ngang qua đoạn đường này, Tuấn Anh chạy xe máy áp sát và dùng dao rạch vào đùi hoặc vào mông bị hại rồi nhanh chóng bỏ chạy. Địa bàn hoạt động của đối tượng này thuộc các xã Hội An Đông (gần nơi Tuấn Anh đang sống thuộc xã Hội An, huyện Chợ Mới), Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò của huyện Lấp Vò.

Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 8-10 đến 11-10), Công an huyện Lấp Vò đã tiếp nhận thông tin từ 8 trường hợp tương tự xảy ra, trong đó có 3 nữ sinh. Ngay sau đó, nhiều thông tin cho rằng đã có nhiều phụ nữ ở các xã lân cận thuộc huyện Chợ Mới cũng gặp phải tình trạng tương tư nên làm cho người dân hoang mang, lo sợ. Trong số đó có trường hợp chị Võ Thị Ngọc (SN 1990; ngụ ấp An Khương, xã Hội An, huyện Chợ Mới) bị trầy xước phần đùi sau vụ va chạm giao thông cũng bị nghi ngờ có liên quan đến những kẻ rạch đùi phụ nữ. Tuy nhiên, qua nắm tình hình, Công an huyện Chợ Mới xác định trên địa bàn chưa có xảy ra trường hợp phụ nữ nào bị rạch đùi như tin đồn và sẽ phối hợp với Công an huyện Lấp Vò truy tìm thủ phạm.

Còn theo thông tin từ gia đình của Tuấn Anh thì thanh niên này rất hiếu thảo với cha mẹ và đang sống rất hạnh phúc với người vợ trẻ vừa cưới nhau cách nay khoảng 3 tháng. Do đó, cha mẹ của Tuấn Anh quá sốc khi lực lượng chức năng ập vào bắt khẩn cấp con trai mình tại nhà riêng.

Cách nay không lâu, nhiều phụ nữ ở xứ cù lao Long Khánh thuộc các xã Long Khánh A và Long Khánh B của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng mất ăn mất ngủ vì bị kẻ giấu mặt lấy cắp quần áo, đồ lót Kẻ giấu mặt cũng đã lộ diện khi vào người dân phát hiện và vây bắt để giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Cao Văn Chìa cho rằng bản thân rất thích mặc đồ phụ nữ đã qua sử dụng nên mới đi trộm.

Theo đó, Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 21-4, đối tượng Cao Văn Chìa (SN 1991; ngụ ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) điều khiển xe máy chạy từ nhà đến khu vực ấp Long Thái, xã Long Khánh B. Tại đây, Chìa bỏ xe lại trong khu đất trống để đi bộ qua khu ấp Long Châu, xã Long Khánh B. Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, Chìa dùng một nhánh cây khô dài khoảng 3 m móc lấy đồ phụ nữ. Tuy nhiên, do hành động quá chậm chạp nên đang trong lúc tìm cách lấy đồ ra thì bị chủ nhân phát hiện. Sau khi nghe tiếng la thất thanh rằng có kẻ trộm đồ phụ nữ, nhiều người dân ở gần đó đã kịp thời chạy đến vây bắt tên Chìa rồi giao lại cho công an xử lý. Tại cơ quan công an, Chìa khai nhận trước đó đã từng bị Công an xã Long Khánh A bắt giữ về hành vi tương tự. Mục đích của Chìa là vì thích mặc đồ phụ nữ đã qua sử dụng để có cảm giác lạ.

Với hành vi quái đản này, Công an xã Long Khánh B đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng với Chìa và phải viết cam kết không tái phạm.

Tự rạch chân đưa lên Facebook câu like

Thông tin từ Công an huyện Lấp Vò, sau khi mời các bị hại đến trụ sở cơ quan làm việc, trong đó có trường hợp em P.T.D.B. (SN 2002, nữ sinh của Trường THPT Bình Thành) cũng "bị" gây thương tích vào ngày 13-10. Tuy nhiên, khi lực lượng công an vào cuộc điều tra thì em này thừa nhận dùng lưỡi lam tự rạch vào chân mình, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nói là bị đối tượng xấu tấn công nhằm mục đích câu like.

T.Nốt