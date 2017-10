Sau khi gây án, 2 đối tượng liền bỏ trốn và chỉ sau 48 giờ đã bị cơ quan điều tra bắt giữ

Đối tượng Phạm Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Khoảng 16h45 ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Sa Pa đã bắt được 2 đối tượng là Phạm Tuấn Anh (SN 1993) trú tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng và Đỗ Văn Lãng (SN 1988), trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng sau 48 giờ gây ra vụ giết người tại xã Thái Niên.

Trước đó, khoảng 22h ngày 5/10, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc bị đòi tiền hát karaoke, Đỗ Văn Lãng và Phạm Tuấn Anh đã dùng dao bầu chém chết anh Phạm Duy Khánh (SN 1985), trú tại xã Thái Niên; đồng thời làm Phạm Văn Khoa (em của Khánh) bị thương nặng rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Tang vật vụ án mạng khiến 2 người thương vong ở xã Thái Niên (Bảo Thắng)

Ngay sau khi nhận tin báo từ Công an huyện Bảo Thắng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng và các đơn vị nghiệp vụ, triển khai lực lượng đến hiện trường gây án, tiến hành điều tra xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt các đối tượng.

Đến 16h45 ngày 7/10, lực lượng phối hợp đã bắt được hai đối tượng tại thị trấn Sa Pa (Sa Pa).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Thanh Tuấn